Ρωσία: Απειλεί να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp

Η Roskomnadzor την κατηγόρησε εκ νέου ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της χώρας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος

Ρωσία: Απειλεί να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp
28 Νοέ. 2025 21:55
Pelop News

Στη Ρωσία η εποπτική αρχή τηλεπικοινωνιών Roskomnadzor απείλησε σήμερα (28/11/2025) να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp εάν δεν συμμορφωθεί με τη ρωσική νομοθεσία, μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Φρικιαστικό έγκλημα, έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση!

Τον Αύγουστο η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις της εφαρμογής WhatsApp, που ανήκει στην MetaPlatforms, όπως και κλήσεις της εφαρμογής Telegram, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας.

Σήμερα, η Roskomnadzor κατηγόρησε εκ νέου την εφαρμογή WhatsApp ότι αποφεύγει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ρωσίας που αφορούν την αποτροπή και την καταπολέμηση του εγκλήματος.

«Εάν η υπηρεσία μηνυμάτων συνεχίσει να μην πληροί τις απαιτήσεις της ρωσικής νομοθεσίας, θα αποκλεισθεί πλήρως», μετέδωσε το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο τη Roskomnadzor.

Η WhatsApp έχει επικρίνει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποκλείσει εκατομμύρια Ρώσους από την πρόσβαση σε ασφαλή επικοινωνία.

Οι ρωσικές αρχές προωθούν μια υποστηριζόμενη από το κράτος εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των χρηστών. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης απέρριψαν αυτές τις κατηγορίες ως ψευδείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ιαπωνία: Φύλακας σε δημόσια τουαλέτα δέχτηκε επίθεση από αρκούδα!
23:39 Καρεμπέ: Τιμήθηκε με το «Golden Foot Legend» για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο
23:21 Τα ποσά που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για γυαλιά και φακούς επαφής
22:55 Αυτή είναι η σωστή διατροφή που βάζει φρένο στη γήρανση του εγκεφάλου
22:45 Οδηγός 75 χρόνων στον Βόλο υπό την επήρεια αλκοόλ προσφέρθηκε να επιστρέψει σπίτι τυφλό φίλο του και βρέθηκε στο κρατητήριο
22:35 Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου «Ο Ερμής» : Μία δυσάρεστη συναλλαγή και ο σωστός δρόμος
22:31 Τρομερό, 6.000 αεροπλάνα της Airbus πρέπει ν’ αλλάξουν λογισμικό!
22:25 Από το απόλυτο σκοτάδι στο φως Σπάτα, Πικέρμι και Παιανία
22:19 Beeg brother στη Μεσσηνία, ο πρώτος νομός με κάμερες σε όλους τους δήμους!
22:15 Η βόμβα του Ιόνιου έκανε τον Εθνικό Λιβαδειάς άνω-κάτω!
22:05 Ολα δείχνουν κάθοδο Κυρανάκη στις 11 Δεκεμβρίου
21:55 Ρωσία: Απειλεί να αποκλείσει πλήρως την εφαρμογή WhatsApp
21:46 Ρόδος: Έξι χρόνια φυλακή σε δύο Έλληνες για τον ομαδικό βιασμό Νορβηγίδας τουρίστριας
21:35 Η Εθνική με Παπανικολάου, Αντετοκούνμπο, Μπαζίνα και Καραγιαννίδη
21:26 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για 17 εκατομμύρια ευρώ!
21:15 «Ο Μέγας Αλέξανδρος»: Διακρίσεις στο Πανελλήνιο Κύπελλο Ξίφους Ασκήσεως, ΦΩΤΟ
21:05 Η λειψυδρία οδήγησε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Αττική, Λέρο και Πάτμο
20:55 Πάτρα: Τότε θα γίνει η κηδεία της 26χρονης Δήμητρας Λιόπετα, τι ζήτησε η οικογένεια
20:45 Ο Ομπράντοβιτς ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της Παρτίζαν Οστόγια Μιχαΐλοβιτς!
20:35 Φρικιαστικό έγκλημα, έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ