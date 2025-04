Ρωσία: Απορρίπτει τα σχέδια Τραμπ για ειρήνη στην Ουκρανία – Οι ΗΠΑ απειλούν το Ιράν

H Ρωσία εξετάζει σοβαρά τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά θέλει να λάβουν υπόψη τους αυτό που η Μόσχα θεωρεί ως τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης, δήλωσε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Πήραμε τα μοντέλα για την Ουκρανία και τις λύσεις που προτάθηκαν από τους Αμερικανούς σοβαρά, αλλά δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε εξ ολοκλήρου στην παρούσα μορφή τους» δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Απ’ ότι βλέπουμε, δεν υπάρχει θέση σ’ αυτά σήμερα σχετικά με το κύριο αίτημα μας, δηλαδή την επίλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με τις βαθύτερες αιτίες αυτής της σύγκρουσης» αναφέρει ο Ριαμπκόφ σε συνέντευξη του στο περιοδικό International Affairs.

«Απουσιάζει εντελώς και αυτό πρέπει να ξεπεραστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ φέρεται να προειδοποίησε ότι τα χτυπήματα κατά της πυρηνικής υποδομής του Ιράν θα έχουν «καταστροφικές» συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή.

