Ρωσία: Έξι χρόνια φυλακή σε κωμικό για αστείο που έκανε για βετεράνο πολέμου

Φοβισμένος από τις αντιδράσεις για την παράστασή του, ο Οστάνιν προσπάθησε να δραπετεύσει από τη Ρωσία τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία στη γειτονική Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας, και μεταφέρθηκε στη Μόσχα, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη

Ρωσία: Έξι χρόνια φυλακή σε κωμικό για αστείο που έκανε για βετεράνο πολέμου
04 Φεβ. 2026 22:45
Pelop News

Στη Ρωσία ο stand up κωμικός Αρτέμι Οστάνιν, καταδικάστηκε σήμερα (4/2/2026) για υποκίνηση μίσους σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση, για ένα αστείο που έκανε για ένα βετεράνο του πολέμου του οποίου ακρωτηριάστηκαν τα κάτω άκρα, γεγονός που προκάλεσε οργή μεταξύ των εθνικιστών και των στρατιωτικών μπλόγκερ.

Μεγάλο χτύπημα στην Ισπανία, η Αστυνομία συνέλαβε 51 άτομα για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκαν 242 κιλά κοκαΐνης!

Δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο Ρώσος κωμικός, καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών και εννέα μηνών, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ρουβλίων (3.908 ευρώ).

Πρόκειται για την τελευταία μιας σειράς δικαστικών αποφάσεων που επιβάλλουν αυστηρές ποινές σε άτομα τα οποία οι αρχές έκριναν ότι μίλησαν προσβλητικά ή διέδωσαν ψεύδη για τον ρωσικό στρατό σε μια περίοδο που αυτός πολεμά στην Ουκρανία.

Ο Οστάνιν καταδικάστηκε επίσης για προσβολή των συναισθημάτων των Χριστιανών για ένα άλλο αστείο που έκανε για τον Ιησού, το οποίο κρίθηκε άκομψο και εξόργισε τους Ορθόδοξους εθνικιστές.

Η σύλληψη και η μεταχείρισή που του επιφυλάχθηκε ήταν επαρκής ως τιμωρία για οποιοδήποτε αδίκημα είχε προκαλέσει, δήλωσε ο Οστάνιν κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Η Ρωσία λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ψήφισε σαρωτικούς νόμους λογοκρισίας το 2022. Άτομα και οργανώσεις που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο καταγγέλλουν έκτοτε δημόσια, άτομα που θεωρούν ότι έχουν παραβιάσει αυτούς τους νόμους και τους έχουν καταδώσει στις αρχές.

Τα προβλήματα του Οστάνιν ξεκίνησαν αφότου εμφανίστηκε μπροστά σε ένα μικρό κοινό τον Μάρτιο του περασμένου έτους και αστειεύτηκε για το πώς ένας φτωχός βετεράνος πολέμου που είχε χάσει τα πόδια του μετά την ανατίναξη από νάρκη και τώρα αναγκαζόταν να μετακινείται με σκέιτμπορντ, είχε πατήσει το πόδι του ενώ διέσχιζε μια υπόγεια διάβαση στη Μόσχα.

Ο Οστάνιν είχε μιλήσει επίσης για ένα αναπηρικό αμαξίδιο ως «μεταφορέα κορμών».

Ο Οστάνιν δεν ήταν γνωστός ως όνομα εκείνη την περίοδο και ένα βίντεο με τη στιγμή που έλεγε το αστείο, έδειχνε μια ομάδα τεσσάρων συναδέλφων κωμικών να παραμένουν ανέκφραστοι καθώς ακούγονταν πολλά γέλια από το κοινό.

Ωστόσο, το βίντεο του αστείου αξιοποιήθηκε από τους πολεμικούς bloggers και τους εθνικιστές στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Telegram, με αποτέλεσμα να γίνει viral, με τους επικριτές να κατηγορούν τον Οστάνιν ότι ξεπέρασε τα όρια χλευάζοντας χυδαία βετεράνους που διακινδύνευαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.

Η «Σορόκ Σορόκοφ», μια ισχυρή ορθόδοξη εθνικιστική ομάδα, δήλωσε ότι πολλοί Ρώσοι δεν είχαν καταλάβει ότι οι καιροί είχαν αλλάξει και ότι το κράτος θα έπρεπε να αυστηροποιήσει τον έλεγχό του σε τέτοιες παραστάσεις για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε γενική παρακμή των ηθικών αξιών.

«Τα τελευταία χρόνια, οι κωμικοί συχνά ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές και κάνουν αστεία για θέματα που αποτελούν ταμπού σε κάθε κανονική κοινωνία», δήλωσε ο Γκεόργκι Σολντάτοφ, διευθυντής του κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ομάδας.

Φοβισμένος από τις αντιδράσεις για την παράστασή του, ο Οστάνιν προσπάθησε να δραπετεύσει από τη Ρωσία τον Μάρτιο του περασμένου έτους, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία στη γειτονική Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας, και μεταφέρθηκε στη Μόσχα, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Ερωτηθείς από τον δικαστή την Τετάρτη αν κατάλαβε την ποινή του, ο Οστάνιν είπε: «Στο διάολο η δικαστική σας πρακτική. Όχι, δεν καταλαβαίνω».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Δεν ντράπηκα ποτέ να δείξω τον “άσχημο” εαυτό μου, γιατί ήταν η στιγμή που με αγάπησα», η Ρεγγίνα Μακέδου για την περιπέτειά της με τον καρκίνο
23:39 «Το τραγούδι του Akyla δεν με γαργαλάει τόσο πολύ μουσικά», το σχόλιο της Βικτώριας Χαλκίτη για τη Eurovision
23:21 Καιρός: Αγριεύει και πάλι, έρχονται βροχές και καταιγίδες
22:57 Σαουδική Αραβία: Εκδίδει διαβατήρια για καμήλες! ΒΙΝΤΕΟ
22:47 Ο Τραμπ απειλεί Χαμενεΐ: Θα πρέπει τώρα να ανησυχεί πάρα πολύ
22:45 Ρωσία: Έξι χρόνια φυλακή σε κωμικό για αστείο που έκανε για βετεράνο πολέμου
22:37 Προβάδισμα πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Παναθηναϊκό
22:30 Θρήνος στο Ελληνικό ποδόσφαιρο, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο 17χρονος ποδοσφαιριστής!
22:20 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Μεταμόρφωση: 56χρονη δασκάλα γιόγκα ανατίναζε οχήματα συγγενών και φίλων για εκδίκηση!
21:59 Λαβωμένος ο Προμηθέας ηττήθηκε από το Μαρούσι και αποκλείστηκε από το Κύπελλο, ΦΩΤΟ
21:50 Κάζο Ολυμπιακού στον φιλέ, αποκλείστηκε στο Κύπελλο από τον Φλοίσβο!
21:41 Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ: Εξέφρασε τη θλίψη της για ότι συνέβη στη Χίο
21:30 Θλίψη, κατέληξε στην Αιγιάλεια 75χρονος έπειτα από απόπειρα αυτοκτονίας
21:20 Φρίκη: Υπεύθυνος κατασκήνωσης στη Βρετανία νάρκωνε τη σύζυγό του για να βιάζει παιδιά εν αγνοία της, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Πάτρα: Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Ακτή Δυμαίων ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
21:10 ΗΠΑ: Ισόβια στον Ράιαν Ράουθ που προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν τις εκλογές το 2024
20:59 Το συγκλονιστικό μήνυμα της πριγκίπισσας Κέιτ για τον καρκίνο: «Υπάρχουν στιγμές φόβου αλλά και δύναμης, δεν είστε μόνοι», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Έκανε τη δουλειά στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, ξανά στην κορυφή!
20:39 «Τραγικές στιγμές, ανασύραμε 12 πτώματα, παραμορφωμένα πρόσωπα, κεφάλια», συγκλονιστική μαρτυρία δύτη από την τραγωδία στη Χίο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ