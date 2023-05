Ρωσία: Νεκροί οι πιλότοι στρατιωτικού ελικοπτέρου μετά από συντριβή

Στην Κριμαία, ένα ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο Mi-28 συνετρίβη σήμερα στη Κριμαία, όπου στοίχισε την ζωή των δύο πιλότων, αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο αποδίδει το δυστύχημα σε μηχανική βλάβη. Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα στην περιοχή Ντζανκόι, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης χωρίς πυρομαχικά, σύμφωνα πάντα με το ρωσικό υπουργείο.

Το Κίεβο έχει εκφράσει επανειλημμένως την πρόθεση να ανακαταλάβει τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει.

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες καυσίμων στην Κριμαία έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η ουκρανική κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη σε επιθέσεις στην Κριμαία.

Russian helicopter crashes during a "scheduled training flight" in Russian-occupied #Crimea. All pilots are dead.

Happens.🤷‍♂️ pic.twitter.com/TEAgo6fSSL

— Rubryka – Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) May 12, 2023