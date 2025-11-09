Ρωσία: Ουκρανικά drones «έκοψαν το ρεύμα» σε χιλιάδες σπίτια

Δύο περιφέρειες στη Ρωσία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έπειτα από πλήγματα ουκρανικών drones σε ενεργειακές υποδομές, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ειδικότερα, στις περιφέρειες Κουρσκ και Μπέλγκοροντ, στη δυτική Ρωσία, σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζει και η περιφέρεια του Χαρκόβου στην βορειοανατολική Ουκρανία, από επιθέσεις ρωσικών drones στις τοπικές ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Στην περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, που βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ουκρανικών πυρών, ο κυβερνήτης της Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης υπέστη σοβαρές ζημιές» στην ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας. «Αρκετοί δρόμοι πλήττονται από προβλήματα στην παροχή ρεύματος (…) Πάνω από 20.000 κάτοικοι δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στην περιφέρεια του Κουρσκ, επίσης στα σύνορα με την Ουκρανία, «πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του χωριού Κορένεβο», αφήνοντας 10 κοινότητες χωρίς ρεύμα, ανακοίνωσε επίσης σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της Αλεξάντρ Χινστέιν.

Ακόμη, στην περιοχή του Βορονέζ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, ουκρανική επίθεση με drones στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην παροχή ρεύματος και θέρμανσης στην πόλη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της ομώνυμης περιφέρειας Αλεξάντρ Γκούσεφ, ο οποίος διευκρίνισε ότι πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση του δικτύου παροχής θέρμανσης.

