Ρωσία: Σκοτώθηκε σε τροχαίο εκατομμυριούχος των crypto – Πήρε φωτιά η Lamborghini του

Νεκρός ανασύρθηκε ο 36χρονος Ρώσος επιχειρηματίας Αλεξέι Ντολγκίχ, γνωστός για τις επενδύσεις του στα κρυπτονομίσματα, όταν το πολυτελές Lamborghini Urus που οδηγούσε ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ντολγκίχ οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 150 χλμ./ώρα στον διεθνή αυτοκινητόδρομο της ρωσικής πρωτεύουσας, έχοντας μαζί του τρεις φίλους. Όπως κατέγραψαν οι κάμερες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε στροφή, προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και το αυτοκίνητο ανετράπη, παίρνοντας αμέσως φωτιά.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκε και ο επιβάτης Ιβάν Σολοβιόφ, ενώ δύο ακόμη άτομα —ο 21χρονος Νικίτα Τεζίκοφ και ο 22χρονος Κιρίλ Μοχάλοφ— μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μπότκιν με πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το υπερπολυτελές SUV αναποδογυρισμένο και φλεγόμενο, με χαρτονομίσματα ρουβλίων σκορπισμένα στο οδόστρωμα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η υπερβολική ταχύτητα είναι η βασική αιτία του δυστυχήματος, ενώ η εισαγγελία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Ντολγκίχ, του οποίου η περιουσία εκτιμάται σε εκατομμύρια δολάρια, είχε απασχολήσει τις ρωσικές αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε μπει στη «μαύρη λίστα» των τραπεζών με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με ρωσικά μέσα, είχε καταγραφεί 586 φορές για παραβάσεις του ΚΟΚ, κυρίως για υπερβολική ταχύτητα, από τη στιγμή που αγόρασε το Lamborghini πριν από 15 μήνες.

Το ίδιο αυτοκίνητο είχε συνδεθεί και με περιστατικό πυροβολισμού τον περασμένο Σεπτέμβριο έξω από πολυτελές εστιατόριο στη Μόσχα, όταν άνδρας που το χρησιμοποιούσε τράβηξε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα. Ο Ντολγκίχ τότε είχε παρουσιαστεί εθελοντικά στην αστυνομία, αρνούμενος κάθε ανάμειξη, και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Ο 36χρονος είναι ο δεύτερος Ρώσος κρυπτοεπενδυτής που χάνει τη ζωή του τις τελευταίες εβδομάδες υπό τραγικές συνθήκες, γεγονός που έχει προκαλέσει αίσθηση στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

