Ρωσία: Ξηλώνει στρατηγούς ο Πούτιν – Εκκαθάριση στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας

Εκκαθαρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στα χέρια των ρωσικών αρχών φέρεται να βρίσκεται ο διαβόητος «στρατηγός Αρμαγεδών», Σεργκέι Σουροβίκιν, ο οποίος φέρεται να γνώριζε εκ των προτέρων για την ένοπλη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν και τον υποστήριξε.

Οι πληροφορίες για τη σύλληψη του Σουροβίκιν έρχονται εν μέσω αναφορών περί γενικής εκκαθάρισης στρατιωτικών αξιωματούχων μετά τη βραχύβια ανταρσία, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Βλαντιμίρ Πούτιν για να επανακτήσει το κύρος του.

Το Institute for the Study of War, το αμερικανικό think tank από καλύπτει εκτενώς τις εξελίξεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε την Τετάρτη ότι σύμφωνα με πληροφορίες στη Ρωσία βρισκόταν σε εξέλιξη μια «εκκαθάριση μεγάλης κλίμακας» στη ρωσική στρατιωτική διοίκηση μετά την προσπάθεια των δυνάμεων Βάγκνερ να εισέλθουν στη Μόσχα και να συλλάβουν ανώτερους στρατιωτικούς ηγέτες της χώρας.

Αναλυτές εικάζουν πως η ανταρσία της Βάγκνερ αποτέλεσε μια «δοκιμή πίστης», καθώς από ορισμένους στη στρατιωτική διοίκηση υπήρξε μια «έλλειψη αποφασιστικότητας» για την καταστολή των μισθοφόρων της Βάγκνερ αλλά και μια παρασκηνιακή υποστήριξη. Τα γεγονότα του περασμένου Σαββατοκύριακου αποτέλεσαν και την αφορμή «για μια μαζική εκκαθάριση στις τάξεις των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα σημαίνει μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία διαχειρίζεται τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα προκαλέσει αναταραχή στις τάξεις του στρατεύματος σε μία στιγμή που η Μόσχα προσπαθεί να επικεντρωθεί στην ουκρανική αντεπίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ άλλων ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ δεν έχει εμφανισθεί δημόσια από το περασμένο Σάββατο, αλλά ούτε και έχει μνημονευθεί σε ανακοινώσεις Τύπου του ρωσικού υπουργείου Άμυνας μετά τις 9 Ιουνίου. Πρόκειται για τον 67χρονο στρατιωτικό διοικητή των επιχειρήσεων του πολέμου στην Ουκρανία και χειριστή της μίας εκ των τριών «πυρηνικών βαλιτσών» της Ρωσίας, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς αναλυτές.

Οι κερδισμένοι

Ορισμένοι Ρώσοι και δυτικοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, βετεράνος σύμμαχος του Πούτιν, την ανατροπή του οποίου, μαζί με του Γκερασίμοφ, επιζητούσε μανιωδώς ο Πριγκόζιν καταγγέλλοντας την ανικανότητά τους, είναι πιθανόν ότι είναι πλέον ασφαλέστερος στο πόστο του. Είναι ενδεικτικό πως ενώ ο Γκερασίμοφ απουσίαζε από την εκδήλωση κατά την οποία ο Πούτιν ευχαρίστησε τον στρατό που απέτρεψε τον εμφύλιο πόλεμο, ο Σοϊγκού έχει κάνει πολλές δημόσιες εμφανίσεις.

Ο στρατηγός Βίκτορ Ζολότοφ, επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς και κάποτε σωματοφύλακας του Πούτιν, φαίνεται ότι ανήκει επίσης στην ομάδα των κερδισμένων, αφού εμφανίσθηκε δημόσια για να δηλώσει ότι οι άνδρες του είναι έτοιμοι «να πολεμήσουν μέχρι θανάτου» για να υπερασπισθούν την Μόσχα από την Wagner. Ο Ζολότοφ μίλησε επίσης για την πιθανότητα εξοπλισμού της Εθνικής Φρουράς με βαρέα όπλα και τανκς μετά την ανταρσία.

Πηγή: newsbeast.gr