Ρωσικό σφυροκόπημα στο Χάρκοβο: Νέα επίθεση με τραυματίες και καταστροφές

Νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ ανέφερε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπαίθρια αγορά και ζημιές σε πολυκατοικίες.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, αποτελεί σταθερό στόχο επιθέσεων από την αρχή της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

