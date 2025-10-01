Ρωσικό σφυροκόπημα στο Χάρκοβο: Νέα επίθεση με τραυματίες και καταστροφές

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ζημιές σε πολυκατοικίες και αγορά, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Χάρκοβο: Νέα επίθεση με τραυματίες και καταστροφές
01 Οκτ. 2025 8:49
Pelop News

Νέοι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τη νύχτα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ ανέφερε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιά σε υπαίθρια αγορά και ζημιές σε πολυκατοικίες.

Το Χάρκοβο, που βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, αποτελεί σταθερό στόχο επιθέσεων από την αρχή της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:06 Νέο ρεκόρ στην τιμή του χρυσού μετά το shutdown στις ΗΠΑ
12:04 Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μπήκε σε σπίτι και χτύπησε τους ενοικιαστές – Συνελήφθη ο γιος του
12:01 Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
12:00 Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά τον συναγερμό για βόμβα
11:53 Η σέξι ξανθιά του «sex and the city» μαγνητίζει ακόμα
11:45 Με πτώση άνοιξε το Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:37 Την Δευτέρα η Συνέντευξη Τύπου για τον «4ο Ημιμαραθωνιος Φ. Τσιμιγκάτος»
11:30 Διπλάσιος κίνδυνος εμφάνισης long Covid στα παιδιά μετά από δεύτερη μόλυνση
11:26 Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για απάτες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων BINTEO
11:22 Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α1 Εθνική Γυναικών-Σάββατο αγωνίζονται ΝΟΠ και ΝΕΠ
11:18 ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης – 5.000 θέσεις εργασίας για άτομα άνω των 50
11:16 Μόναχο: Η γοητεία από τις βαυαρικές άλπεις
11:13 Λατινοπούλου για «πόθεν έσχες»: «Δεν προέρχομαι από τζάκι»
11:10 DATA C – Η ανάλυση του Θ. Λουλούδη: Κάτι νέο γεννιέται; Η Δυτική Ελλάδα ως «εργαστήριο» πολιτικών μεταλλάξεων
11:05 Η Αντωνίου άφησε να παιχτεί ποδόσφαιρο στο Νίκη-Αρης Πατρών
11:04 Δημόσιο: Έρχονται 19.500 προσλήψεις για το 2026
10:56 Δυτική Ελλάδα: Παρούσα η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη ΔΕΘ
10:52 Το Ισραήλ σφίγγει το κλοιό στη Γάζα, κόβει την πρόσβαση στον Νότο
10:46 Πάτρα: «Ο Επιθεωρητής Ντρέικ και η Μαύρη χήρα» 17-18/10
10:46 Θανάσιμη πτώση στη Θεσσαλονίκη: 48χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ καθάριζε τα τζάμια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 1/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ