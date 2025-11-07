Ρούτσι: «Να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο ειδώλιο

Δυναμικό παρών από συγγενείς θυμάτων

Ρούτσι: «Να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο ειδώλιο
07 Νοέ. 2025 21:51
Pelop News

Δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κάθισαν σήμερα (7/11/2025) στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για παράβαση καθήκοντος για τη σύμβαση 717. Παρόντες συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.

Με τους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη να δηλώνουν δυναμικό παρών, βρέθηκαν στο εδώλιο οι δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν καταλόγισαν ποινικές ευθύνες στα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για την καθυστέρηση υλοποίησης της σύμβασης 717.

Παρά τις αντιρρήσεις της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτή την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας πάνω από 30 συγγενών στην υπόθεση.

«Αν κάποιοι που είναι ταγμένοι να αναδειχθεί η αλήθεια δεν το πράξουν, εμείς θα φροντίσουμε να αναδειχθεί η αλήθεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα δεχθούμε άλλα μπαζώματα», λέει ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συγγενής θύματος.

«Η Δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι να αποκαλυφθούν όλα από την αρχή και να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», λέει ο Πάνος Ρούτσι, συγγενής θύματος.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από νομικό σύμβουλο του κράτους, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή της δίκης προκειμένου να κληθεί το ελληνικό Δημόσιο να παρασταθεί ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε μάλιστα πως:

«Από τη στιγμή που το ελληνικό Δημόσιο παρίσταται για το έλασσον (σ.σ. υπεράσπιση), πρέπει να παρασταθεί και για το μείζον (σ.σ. το συμφέρον του ελληνικού Δημοσίου)».

Ένταση σημειώθηκε στη δικαστική αίθουσα και από τις αναφορές και τη στάση του συνηγόρου των δύο κατηγορουμένων, με τους συγγενείς των θυμάτων να αντιδρούν.
«Είναι απαράδεκτο, όταν μίλησε ο κ. Ψαρόπουλος που έχει χάσει την κόρη του, γέλασε και τον ειρωνεύτηκε», λέει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, συγγενής θύματος.

Τελικά, η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών πήρε αναβολή για τις 3 Μαρτίου 2026, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 ΗΠΑ: Έλατο 100 ετών από τη Νέα Υόρκη θα στολίσει τα Χριστούγεννα το Rockefeller Center, ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Αντετοκούνμπο: Ζαλίζεσαι από τις αμοιβές, στην 4η θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΝΒΑ για το 2025/26
23:21 Αυτό είναι το τεστ δύναμης, που γίνεται στο σπίτι και προβλέπει την κατάσταση της υγείας
22:55 Δανία: Απαγόρευση στους ανήλικους κάτω των 15 χρόνων η πρόσβαση στα social media
22:45 ΗΠΑ: Πολύ σημαντικά προβλήματα που προκαλεί το shutdown, ιδιαίτερα όσον αφορά στις πτήσεις
22:38 Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας
22:35 Τα καταφύγια προστασίας άμαχου πληθυσμού στην Ελλάδα φτάνουν τα 3.000!
22:24 Πάτρα: Σοκαριστικό περιστατικό, 14χρονοι με όπλα εκβίαζαν συμμαθητές τους!
22:23 Όλα όσα ισχύουν και αλλάζουν για το σεξ μετά τα 50
22:12 Πέθανε ο αμφιλεγόμενος Νομπελίστας Τζέιμς Γουότσον, ΒΙΝΤΕΟ
22:01 Δολοφονήθηκε Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων, είχε αποσπάσει από επενδυτές 500 εκατ. δολάρια!
21:51 Ρούτσι: «Να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο ειδώλιο
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά και απεγκλωβισμός ηλικιωμένης
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ