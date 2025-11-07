Ρούτσι: «Να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο ειδώλιο

Δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κάθισαν σήμερα (7/11/2025) στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για παράβαση καθήκοντος για τη σύμβαση 717. Παρόντες συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τέμπη.

Με τους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη να δηλώνουν δυναμικό παρών, βρέθηκαν στο εδώλιο οι δύο ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για παράβαση καθήκοντος, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν καταλόγισαν ποινικές ευθύνες στα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ για την καθυστέρηση υλοποίησης της σύμβασης 717.

Παρά τις αντιρρήσεις της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, το δικαστήριο έκανε ομόφωνα δεκτή την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας πάνω από 30 συγγενών στην υπόθεση.

«Αν κάποιοι που είναι ταγμένοι να αναδειχθεί η αλήθεια δεν το πράξουν, εμείς θα φροντίσουμε να αναδειχθεί η αλήθεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα δεχθούμε άλλα μπαζώματα», λέει ο Αντώνης Ψαρόπουλος, συγγενής θύματος.

«Η Δικαιοσύνη να φτάσει μέχρι το τέλος, μέχρι να αποκαλυφθούν όλα από την αρχή και να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ούτε μπάζωμα ούτε συγκάλυψη», λέει ο Πάνος Ρούτσι, συγγενής θύματος.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι οι δύο κατηγορούμενοι εκπροσωπήθηκαν στο δικαστήριο από νομικό σύμβουλο του κράτους, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε αναβολή της δίκης προκειμένου να κληθεί το ελληνικό Δημόσιο να παρασταθεί ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου τόνισε μάλιστα πως:

«Από τη στιγμή που το ελληνικό Δημόσιο παρίσταται για το έλασσον (σ.σ. υπεράσπιση), πρέπει να παρασταθεί και για το μείζον (σ.σ. το συμφέρον του ελληνικού Δημοσίου)».

Ένταση σημειώθηκε στη δικαστική αίθουσα και από τις αναφορές και τη στάση του συνηγόρου των δύο κατηγορουμένων, με τους συγγενείς των θυμάτων να αντιδρούν.

«Είναι απαράδεκτο, όταν μίλησε ο κ. Ψαρόπουλος που έχει χάσει την κόρη του, γέλασε και τον ειρωνεύτηκε», λέει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, συγγενής θύματος.

Τελικά, η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών πήρε αναβολή για τις 3 Μαρτίου 2026, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



