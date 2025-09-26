Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»

Πλέον την πρόθεσή του να συνεχίσει την απεργίας πείνας έκανε γνωστή ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα όπου παραμένει ζητώντας δικαίωση για το παιδί του και τους νεκρούς του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η πρώτη αντίδραση Ρούτσι μετά την έγκριση εκταφής του γιου του: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ»

Το μεσημέρι σήμερα (26/9/2025) έγινε γνωστό πως έγινε δεκτό το αίτημά του για εκταφή του γιου του Ντένις όχι όμως στο σκέλος που αφορά στη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Μια εξέλιξη, που όπως ανέφερε, δεν τον ικανοποιεί πλήρως γι’ αυτό και θα συνεχίσει την απεργία πείνας.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» τόνισε σχετικά.

Μποφίλιου-Δεληβοριάς: «Να εγκριθούν οι τοξικολογικές, είμαστε δίπλα τους»

Τη στήριξή τους στον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων εξέφρασαν, με την παρουσία τους στο Σύνταγμα, ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου.

«Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε, όπως και τόσος άλλος κόσμος. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, που δόθηκε η εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις, για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία και να γίνει σωστά η δίκη. Να μάθουν οι άνθρωποι, να απαντηθεί το ερώτημά τους που είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την κοινωνία, όλους εμάς» δήλωσε ο Φοίβος Δεληβοριάς.

«Να δώσουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη, και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε για όσο χρειαστεί και θα δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους, εμείς και όλη η κοινωνία» ανέφερε, από την πλευρά της, η Νατάσα Μποφίλιου.

Το «παρών» στο Σύνταγμα δίνει και ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, γιος της Μαρίας Εγούτ, που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

«Στην πραγματικότητα το αίτημα το αναθέσανε σε πρωτοδίκες για να μην αναγκαστούν να ξανανοίξουν τη δικογραφία. Δεν είναι αυτό που αιτούμαστε οι συγγενείς.Έχουμε ζητήσει να ανοίξει η δικογραφία, κάτι το οποίο εάν ανοίξει μέσα σε δύο μήνες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία έχουμε και για τα οποία ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με την αναβάθμιση των κατηγορητηρίων, όπως της Hellenic Train σε σχέση με την πυρασφάλεια και κάποια ακόμα αιτήματα που έχουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ελευθεριάδης σημείωσε ότι αν γίνουν δεκτά τα αιτήματα τότε στις αρχές του 2026 «θα μπορούμε να πάμε κανονικά σε δίκη».

«Καμιά ενημέρωση για την εκταφή»

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένειαη οποία ανέφερε πως η οικογένεια δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για την παραγγελία εκταφής.

«Αυτό που συμβαίνει είναι απάνθρωπο, χυδαίο και αδιανόητο. Κάποιοι παίζουν επικοινωνιακά παιχνίδια την ώρα που ένας πατέρας δίνει αγώνα ζωής, διεκδικώντας να διερευνηθούν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού του, να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις -που δεν έγιναν, να διαταχθεί εκταφή, τοξικολογικές εξετάσεις, ιστολογικές και βιοχημικές εξετάσεις» δήλωσε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αγωνία του»

Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι η πληροφορία για τη διαταγή εκταφής «δεν έχει περιέλθει με τρόπο επίσημο» στον Πάνο και τη Μιρέλα Ρούτσι, τους γονείς του Ντένις.

«Σας δίνω την είδηση ότι στις τέσσερις παρά, δηλαδή είκοσι λεπτά σχεδόν αφού είχε δημοσιευθεί η είδηση της παραγγελίας της εισαγγελίας πρωτοδικών, η γραμματέας της εισαγγελίας πρωτοδικών, κυρία Λιούπα, δε γνώριζε ότι υπάρχει αυτή η παραγγελία. […] Κανένας δεν μπορεί να παίζει όταν υπάρχει απεργία πείνας στη 12η μέρα και άλλη απεργία στην 11η μέρα. Ο Πάνος Ρούτσι αγωνιά και κανείς δεν μπορεί να παίζει με την αγωνία του» σημείωσε καταλήγοντας.

