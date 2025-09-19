«Σ’ ευχαριστώ Δότη»: Η Πάτρα στέλνει μήνυμα ζωής με μουσική γιορτή στο κέντρο της πόλης

Η Πάτρα δίνει ραντεβού με την ανθρωπιά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών. Από τις 11:00 έως τις 14:00, στον πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, θα στηθεί ένα μουσικό street fest με φοιτητικές και μαθητικές μπάντες, μεταφέροντας το πιο δυνατό μήνυμα: «Γίνε κι εσύ εθελοντής δότης – Χάρισε ζωή».

Παράλληλα, εθελοντές του ΚΕΔΜΟΠ θα ενημερώνουν και θα εγγράφουν νέους δότες, πραγματοποιώντας δειγματοληψία σάλιου.

Η εκδήλωση «Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ» διοργανώνεται από το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) – “Χάρισε Ζωή” και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια “Φλόγα” Παράρτημα Ν. Αχαΐας, με σκοπό τη διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής δωρεάς, που χαρίζει ελπίδα σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα.

Την εκδήλωση στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και το Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

