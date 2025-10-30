Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποδέχθηκε την πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, να αναλάβει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της κ. Σακελλαροπούλου, όπου η υπουργός Πολιτισμού απηύθυνε επίσημα την πρόταση. Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε το 1955 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος τα 70 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, αποτελώντας κεντρικό πυλώνα πολιτιστικής προβολής της χώρας.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις του θεσμού, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, προσελκύουν διεθνές κοινό, προβάλλοντας τον αρχαίο ελληνικό τραγικό λόγο και συνδέοντάς τον με σύγχρονες καλλιτεχνικές παραγωγές.

Στη δήλωσή της, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Αποδέχθηκα με χαρά την πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη να αναλάβω τη διεύθυνση του Ελληνικού Φεστιβάλ, του σημαντικότερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας μας, που εδώ και δεκαετίες συνδέει την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία».

Από την πλευρά της, η κ. Μενδώνη δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ η αποδοχή της πρότασής μας από την πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 70ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ».

