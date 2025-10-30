Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναλαμβάνει τον ιστορικό θεσμό στα 70 χρόνια του. Αποδέχθηκε την πρόταση της Λίνας Μενδώνη

Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
30 Οκτ. 2025 20:25
Pelop News

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αποδέχθηκε την πρόσκληση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, να αναλάβει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της κ. Σακελλαροπούλου, όπου η υπουργός Πολιτισμού απηύθυνε επίσημα την πρόταση. Το Ελληνικό Φεστιβάλ, που ιδρύθηκε το 1955 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, γιόρτασε φέτος τα 70 χρόνια συνεχούς λειτουργίας του, αποτελώντας κεντρικό πυλώνα πολιτιστικής προβολής της χώρας.

Οι ετήσιες εκδηλώσεις του θεσμού, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, προσελκύουν διεθνές κοινό, προβάλλοντας τον αρχαίο ελληνικό τραγικό λόγο και συνδέοντάς τον με σύγχρονες καλλιτεχνικές παραγωγές.

Στη δήλωσή της, η κ. Σακελλαροπούλου ανέφερε: «Αποδέχθηκα με χαρά την πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη να αναλάβω τη διεύθυνση του Ελληνικού Φεστιβάλ, του σημαντικότερου πολιτιστικού οργανισμού της χώρας μας, που εδώ και δεκαετίες συνδέει την αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία».

Από την πλευρά της, η κ. Μενδώνη δήλωσε μετά τη συνάντηση: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ η αποδοχή της πρότασής μας από την πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 70ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
20:25 Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
20:18 Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης
20:05 Πειραιάς: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη 72χρονη, την παρέσυρε λεωφορείο
20:00 Πυρόπληκτοι: Τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
19:53 ΝΔ: Συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ενόψει των εσωκομματικών εκλογών
19:46 Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος φυγόποινος, είχε καταδικαστεί για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης
19:41 Μητσοτάκης: Στην Αίγυπτο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών
19:36 Πάτρα: Ένταση στην Ακρωτηρίου για μια θέση στάθμευσης, επενέβη η αστυνομία
19:34 Θ. Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: « Είμαι αισιόδοξος για το ανδρικό βόλεϊ»
19:26 Δυστύχημα Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό
19:17 «Τσουνάμι» λουκέτων στα ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα, η αντίδραση των εργαζομένων
19:16 Δείτε ποιες πατρινές αθλήτριες κλήθηκαν για προπονήσεις-αξιολόγηση με την Εθνική ομάδα Γυναικών
19:09 Δένδιας: Εθελοντική στράτευση γυναικών από το 2026, τι είπε για τα τουρκικά Bayraktar
19:08 Γαλλία: Ένοπλοι ντυμένοι αστυνομικοί μπήκαν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών ΒΙΝΤΕΟ
19:00 BRIDGES Jazz Festival στο Θέατρο «Λιθογραφείον»: Εμπειρία ακρόασης
18:52 Χρηματιστήριο Αθηνών: Κλείσιμο με πτώση κατά 1%
18:40 Έχει πάρει τον «αέρα» των Ελλήνων ο Βασίλης Σπανούλης – Μόνο νίκες στην Ελλάδα με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ