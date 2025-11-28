Σαλαμίνα – Η 46χρονη αλλάζει στάση: Από την αρχική ομολογία σε «κενά μνήμης» και άρνηση της δολοφονίας

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής, η 46χρονη οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, για μια απολογία που κράτησε περίπου ενενήντα λεπτά. Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς η κατηγορούμενη —η οποία είχε παραδεχθεί αρχικά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της— πλέον αρνείται την πράξη, επικαλούμενη σύγχυση, ψυχολογικό σοκ και κενά μνήμης.

Μετά την απολογία, οι συνήγοροί της εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Η δικηγόρος κυρία Μαρούπα δήλωσε ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και υποστήριξε ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε αρχικά. Πρόσθεσε ότι δεν προκύπτει πως τα χρήματα αποτέλεσαν κίνητρο, ούτε ότι υπήρχε προηγούμενη αντιδικία μεταξύ των δύο γυναικών.

Η ίδια ανέφερε ότι η κατηγορούμενη εμφανίζει έντονα συμπτώματα σύγχυσης: «Τρέμει εδώ και τρεις ημέρες και έχει κενά μνήμης για την ημέρα της δολοφονίας». Για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση θα ζητήσει ιατρική εξέταση.

Η αντίδραση της οικογένειας της 75χρονης

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κυρία Τσιόκα, αντέδρασε έντονα σε αυτούς τους ισχυρισμούς, μιλώντας για πλήρη και σαφή στοιχεία στη δικογραφία. Όπως ανέφερε:

υπάρχει 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο,

υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες,

υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Η κυρία Τσιόκα τόνισε ότι η δράση της δεν ήταν στιγμιαία ή προϊόν «έκρηξης θυμού», αλλά «απολύτως οργανωμένη». Υπενθύμισε επίσης ότι η 46χρονη είχε ομολογήσει την πράξη της με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, δίνοντας λεπτομέρειες που «ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια του θύματος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ: «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της». Όπως είπε, ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Η νέα γραμμή της υπεράσπισης: “Δεν θυμάται, δεν αποδέχεται”

Αργότερα, η δικηγόρος υπεράσπισης, κυρία Ρούπα, υποστήριξε ότι η απολογία ολοκληρώθηκε και απομένει η παρουσία της κατηγορούμενης στον εισαγγελέα. Η ίδια έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία» και υποστήριξε ότι:

δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση,

υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες,

οι κάμερες φέρεται να ήταν απενεργοποιημένες για 36 ώρες,

η 46χρονη «δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού».

Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι η εντολέας της «δεν αποδέχεται τη δολοφονία», λέγοντας πως «δεν θυμάται τίποτα» και ότι «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της». Όπως είπε, θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ακόμη και για το αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

Ανέφερε επίσης ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια», σημειώνοντας ότι η ανάκριση οφείλει να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών οξύνθηκε, με τη δικηγόρο της οικογένειας να υποστηρίζει ότι η υπεράσπιση «θέτει ερωτήματα που γεννούν περισσότερα ερωτήματα» και να εκφράζει απογοήτευση για την αλλαγή στάσης της κατηγορούμενης.

Η απολογία της 46χρονης ολοκληρώθηκε και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις του εισαγγελέα και οι επόμενες ανακριτικές ενέργειες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η κατηγορούμενη ανατρέπει πλήρως την αρχική της ομολογία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που —σύμφωνα με την πλευρά του θύματος— θεωρούνται καθοριστικά.

