Σαλαμίνα – Η 46χρονη αλλάζει στάση: Από την αρχική ομολογία σε «κενά μνήμης» και άρνηση της δολοφονίας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας απολογήθηκε η 46χρονη κατηγορούμενη για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα. Παρά την αρχική της ομολογία, η υπεράσπιση πλέον μιλά για «κενά μνήμης», ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για συντριπτικά στοιχεία.

Σαλαμίνα - Η 46χρονη αλλάζει στάση: Από την αρχική ομολογία σε «κενά μνήμης» και άρνηση της δολοφονίας
28 Νοέ. 2025 11:31
Pelop News

Λίγο πριν τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής, η 46χρονη οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, για μια απολογία που κράτησε περίπου ενενήντα λεπτά. Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή, καθώς η κατηγορούμενη —η οποία είχε παραδεχθεί αρχικά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της— πλέον αρνείται την πράξη, επικαλούμενη σύγχυση, ψυχολογικό σοκ και κενά μνήμης.

Μετά την απολογία, οι συνήγοροί της εξέφρασαν σοβαρές αμφιβολίες για το περιεχόμενο της δικογραφίας. Η δικηγόρος κυρία Μαρούπα δήλωσε ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και υποστήριξε ότι δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε αρχικά. Πρόσθεσε ότι δεν προκύπτει πως τα χρήματα αποτέλεσαν κίνητρο, ούτε ότι υπήρχε προηγούμενη αντιδικία μεταξύ των δύο γυναικών.

Η ίδια ανέφερε ότι η κατηγορούμενη εμφανίζει έντονα συμπτώματα σύγχυσης: «Τρέμει εδώ και τρεις ημέρες και έχει κενά μνήμης για την ημέρα της δολοφονίας». Για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση θα ζητήσει ιατρική εξέταση.

Η αντίδραση της οικογένειας της 75χρονης

Η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, κυρία Τσιόκα, αντέδρασε έντονα σε αυτούς τους ισχυρισμούς, μιλώντας για πλήρη και σαφή στοιχεία στη δικογραφία. Όπως ανέφερε:

  • υπάρχει 38λεπτο ηχητικό ντοκουμέντο,
  • υπάρχουν οπτικά ντοκουμέντα από κάμερες,
  • υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των κινήσεων της κατηγορούμενης πριν και μετά το έγκλημα.

Η κυρία Τσιόκα τόνισε ότι η δράση της δεν ήταν στιγμιαία ή προϊόν «έκρηξης θυμού», αλλά «απολύτως οργανωμένη». Υπενθύμισε επίσης ότι η 46χρονη είχε ομολογήσει την πράξη της με όλες τις νόμιμες διαδικασίες, δίνοντας λεπτομέρειες που «ούτε το ηχητικό δεν θα μπορούσε να δώσει».

Σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια του θύματος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ: «Χθες έκλαιγαν με αυτά που άκουσαν. Η μητέρα τους πέρασε 20 δραματικά λεπτά παρακαλώντας για τη ζωή της». Όπως είπε, ανέμεναν από τη σημερινή απολογία «μια εξήγηση».

Η νέα γραμμή της υπεράσπισης: “Δεν θυμάται, δεν αποδέχεται”

Αργότερα, η δικηγόρος υπεράσπισης, κυρία Ρούπα, υποστήριξε ότι η απολογία ολοκληρώθηκε και απομένει η παρουσία της κατηγορούμενης στον εισαγγελέα. Η ίδια έκανε λόγο για «πρωτοφανή διαδικασία» και υποστήριξε ότι:

  • δεν υπάρχει ακόμη ιατροδικαστική έκθεση,
  • υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το υλικό από τις κάμερες,
  • οι κάμερες φέρεται να ήταν απενεργοποιημένες για 36 ώρες,
  • η 46χρονη «δεν μπορούσε να υπερπηδήσει την ψηλή μάντρα του σπιτιού».

Η δικηγόρος υπογράμμισε ότι η εντολέας της «δεν αποδέχεται τη δολοφονία», λέγοντας πως «δεν θυμάται τίποτα» και ότι «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της». Όπως είπε, θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο, ακόμη και για το αν η φωνή που ακούγεται είναι «γυναικεία ή αντρική».

Ανέφερε επίσης ότι η απώλεια μνήμης μπορεί να οφείλεται σε «μετατραυματικό σοκ ή ψυχωσικά επεισόδια», σημειώνοντας ότι η ανάκριση οφείλει να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών οξύνθηκε, με τη δικηγόρο της οικογένειας να υποστηρίζει ότι η υπεράσπιση «θέτει ερωτήματα που γεννούν περισσότερα ερωτήματα» και να εκφράζει απογοήτευση για την αλλαγή στάσης της κατηγορούμενης.

Η απολογία της 46χρονης ολοκληρώθηκε και πλέον αναμένονται οι αποφάσεις του εισαγγελέα και οι επόμενες ανακριτικές ενέργειες. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η κατηγορούμενη ανατρέπει πλήρως την αρχική της ομολογία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που —σύμφωνα με την πλευρά του θύματος— θεωρούνται καθοριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Πάτρα: Μαθητές του 32ου Δημοτικού προσφέρουν αγάπη σε συμπολίτες μέσα από κατασκευές τους
15:08 Νέα συνεργασία του Κώστα Βικάτου με την ΕΡΤ: Πλάνα drone μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου
15:03 Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων για την υπόθεση Γρίβα
15:00 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Διαβουλεύσεις για το νέο ΔΣ – Πρώτη δημόσια εμφάνιση στη γιορτή του Αγίου Ανδρέα
14:53 Κακοκαιρία Adel: Τριήμερα ύψη βροχής-ρεκόρ σε όλη τη χώρα – Γιατί η Αττική πλημμύρισε με μόλις 40 χιλιοστά
14:45 Πάτρα: Συγκλονίζει η απώλεια της 26χρονης Δήμητρας – Δεύτερο πλήγμα για την οικογένεια Λιόπετα
14:43 Αγριογούρουνο στους δρόμους του Περιστερίου: Viral βίντεο με το απρόσμενο «περαστικό»
14:40 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό λόγω εργασιών στη σήραγγα Καλυδώνας
14:33 Μενίδι: Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά και τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά – Νέα στοιχεία για το περιστατικό που οδήγησε σε αποβολή
14:19 ΖΩΝΤΑΝΑ Στον παλμό της νέας γενιάς: Μητσοτάκης και Μέτσολα ανοίγουν διάλογο στην Εθνική Πινακοθήκη
14:13 Μήνυμα από το Μαξίμου: Η ΕΕ χρειάζεται ώριμες αποφάσεις – Μητσοτάκης και Μέτσολα σε κοινή γραμμή
14:09 H επίσημη αφίσα της 27ης Πανελλήνιας Χειμερινής Συνάντησης Vespa που θα γίνει στην Πάτρα
14:09 Τασούλας – Μέτσολα στο Προεδρικό: «Η Ευρώπη χρειάζεται ενότητα και στρατηγική αυτονομία»
13:59 Βελεστίνο: Επίθεση από μοσχάρι έστειλε 60χρονο κτηνοτρόφο στο νοσοκομείο
13:55 Με το βλέμμα προς τις Βρυξέλλες: Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοινώνει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup
13:47 Τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν από πτώση κεραυνού στο Μεσολόγγι
13:45 Η Finos Film «ψωνίζει» Black Friday με ένα απολαυστικό throwback βίντεο
13:38 Πάτρα: Άσκηση μερικής εκκένωσης και ετοιμότητας στο Καραμανδάνειο στις 4 Δεκεμβρίου
13:27 Επιστροφή ενοικίου: 886.883 δικαιούχοι πληρώνονται από σήμερα – Τα τελικά ποσά και ο μέσος όρος
13:25 Ανατροπή σε σοκαριστικό θάνατο 16χρονου σε εκδρομή κάμπινγκ – Είχε φάει λουκάνικα και “έφυγε” τρία λεπτά μετά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ