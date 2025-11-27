Σαλαμίνα: «Μετανιώνω πικρά», τα πρώτα λόγια της 46χρονης που σκότωσε την πεθερά της

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, πήρε η 46χρονη που κατηγορείται για τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η κατηγορούμενη εμφανίστηκε μετανιωμένη, δηλώνοντας πως «δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σ’ αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό».

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ταυτοποίηση της 46χρονης είχε ολοκληρωθεί πέντε ημέρες μετά το έγκλημα, ενώ η έρευνα συνεχίστηκε για τη συλλογή επιπλέον στοιχείων. Καθοριστικά ήταν τα ευρήματα στο μαύρο Skoda Fabia της δράστιδας, όπου εντοπίστηκε αίμα της 75χρονης στο τιμόνι και στον λεβιέ ταχυτήτων.

Η γυναίκα προσήχθη στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Δευτέρας και ομολόγησε σχεδόν αμέσως, αφού οι αστυνομικοί της έδειξαν καταγραφές από κάμερες με τις κινήσεις του οχήματός της. Όπως φέρεται να είπε, «Θόλωσα. Δεν ξέρω πόσες φορές την χτύπησα, αλλά την χτύπησα».

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η οικογενειακή κατάσταση ήταν ήδη τεταμένη, με συγκρούσεις και υποψίες μεταξύ των παιδιών της 75χρονης από διαφορετικούς γάμους. Καθοριστική υπήρξε η κατάθεση της εγγονής, η οποία υπέδειξε την 46χρονη ως υπεύθυνη για τη δολοφονία.

Η δράστιδα είχε προσπαθήσει να αποφύγει τις κάμερες ασφαλείας, διακόπτοντας το ρεύμα και αλλάζοντας την κατεύθυνση των καμερών με ειδική εφαρμογή. Παρά τις προφυλάξεις, καταγράφηκε ήχος από τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης, η οποία ακούγεται να ψέλνει το «Πάτερ ημών».

Οι δικηγόροι της 46χρονης αναφέρουν ότι η πελάτισσά τους αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα από την εφηβεία, με ιστορικό νοσηλειών και φαρμακευτικής αγωγής, στοιχεία που θα προσκομιστούν στις αρχές προσεχώς. Οι έρευνες συνεχίζονται για τη σαφή αποτύπωση των κινήτρων και των ενεργειών της πριν και μετά το έγκλημα.

