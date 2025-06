Σάλος στην Κύπρο: Γιατί συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Power of Love, Νίκος Πελετιέ

Στη σύλληψη του 28χρονου Νίκου Πελετιέ προχώρησαν οι κυπριακές Αρχές μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media, στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται να προωθεί σεξιστικές και υποτιμητικές πρακτικές απέναντι στις γυναίκες.

Η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων κατήγγειλαν το περιεχόμενο ως προσβλητικό, επικίνδυνο και αντίθετο με τις διατάξεις περί έμφυλων διακρίσεων, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στο επίμαχο βίντεο, που συνεχίζει να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές, ο Πελετιέ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Θα εκπαιδεύσω την γυναίκα σου για χίλια ευρώ. Για μόνο χίλια ευρώ θα έρθω σπίτι σου και θα αναλάβω την γυναίκα σου one on one. Θα την εκπαιδεύσω και θα την τιθασεύσω με τον σωστό τρόπο… Με τις δικές μου σκοτεινές τεχνικές. Θα την κάνω υπάκουη, σήκω – σήκω, κάτσε – κάτσε… Από αγρίμι θα την κάνω άνθρωπο».

Στο ίδιο βίντεο προσθέτει πως δεν αναλαμβάνει γυναίκες άνω των 35 ετών ή 80 κιλών, προκαλώντας περαιτέρω αντιδράσεις.

Ο Νίκος Πελετιέ έγινε γνωστός στο κυπριακό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «Power of Love». Κατάγεται από τη Λευκωσία και ζει στη Λάρνακα, ενώ έχει σπουδάσει sport coaching στην Αγγλία. Δηλώνει “transformation coach” και δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness και του dating, με αναφορές στο self-improvement.

Παρά τις δηλώσεις του ότι «αγαπά τις γυναίκες περισσότερο από όλους», οι τοποθετήσεις του προκαλούν συστηματικά αντιδράσεις, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για κανονικοποίηση του μισογυνισμού με όρους lifestyle.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη Δικαιοσύνη, με τις γυναικείες οργανώσεις να ζητούν σαφή και παραδειγματική αντιμετώπιση. Οι τοξικές αφηγήσεις που “ντύνονται” με τη ρητορική της αυτοβελτίωσης και της αρρενωπότητας, όσο παραμένουν ατιμώρητες, αναπαράγουν πατριαρχία με hashtag.

