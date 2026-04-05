Σάμος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Πέντε συλλήψεις

05 Απρ. 2026 17:16
Pelop News

Σε εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι Αρχές στη Σάμο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση του Λιμενικού, σε συνεργασία με τη διεύθυνση ασφαλείας και προστασίας θαλασσίων συνόρων και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πολύμηνης έρευνας, με αφετηρία το περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης 34 αλλοδαπών στη θαλάσσια περιοχή «Καλλιθέα» της Σάμου, στις 30 Μαρτίου. Μέσα από την αξιοποίηση πληροφοριών και τη διασταύρωση στοιχείων, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τα μέλη του κυκλώματος.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Τουρκίας, ηλικίας 26 και 34 ετών, που φέρονται ως οι διακινητές των μεταναστών, τους οποίους μετέφεραν με ταχύπλοο σκάφος από τις τουρκικές ακτές έναντι αμοιβής. Παράλληλα, ακόμη τρεις αλλοδαποί -υπήκοοι Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, ηλικίας 45, 24 και 43 ετών- συνελήφθησαν ως συνεργοί, καθώς φέρονται να παρείχαν καταλύματα, εφόδια και μεταφορικά μέσα για την απόκρυψη και διαφυγή των χειριστών του σκάφους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι συλληφθέντες εντάσσονται σε δομημένη εγκληματική οργάνωση με συστηματική δράση στην παράνομη διακίνηση μεταναστών προς τον ελλαδικό χώρο. Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του ταχύπλοου σκάφους που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ενός ΙΧΕ οχήματος, καθώς και πέντε κινητών τηλεφώνων.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Λιμεναρχείο Σάμου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το εύρος της δράσης του κυκλώματος.

