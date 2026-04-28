Σαν επιστημονική φαντασία: Χιλιάδες μέλισσες έκαναν φωλιά σέλα ποδηλάτου στο Παρίσι

Στο Παρίσι μπροστά σε ένα όχι και τόσο συνηθισμένο σκηνικό βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή περαστικοί, όταν είδαν χιλιάδες μέλισσες να έχουν δημιουργήσει… φωλιά κάτω από τη σέλα ενός ποδηλάτου.

Ήδη σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που οι μέλισσες έχουν δημιουργήσει μια τεράστια φωλιά κάτω ακριβώς από τη σέλα του ποδηλάτου έξω από σταθμό του μετρό κοντά στην περιοχή του Λούβρου.

Μάλιστα οι περαστικοί τραβάνε φωτογραφίες, από μια απόσταση ασφαλείας, ενώ στο σημείο κλήθηκε μελισσοκόμος ο οποίος με την τεχνική του καπνίσματος κατάφερε να αφαιρέσει τμηματικά τις χιλιάδες μέλισσες και να τις τοποθετήσει σε ειδική κυψέλη.

Un essaim d’au moins 10 000 abeilles s’est formé sous la selle d’un vélo samedi après-midi, près du musée du Louvre, à Paris. #franceinfo pic.twitter.com/dom4ek3STM — franceinfo (@franceinfo) April 28, 2026

