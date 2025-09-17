«Σαν παιχνίδι πρωταθλήματος» ο Κώστας Ρουμελιώτης για το φιλικό της Ένωσης με τη Λευκάδα

«Ήταν ένα πολύ καλό τεστ με δυνατές άμυνες. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Ήταν σαν παιχνίδι πρωταθλήματος». Αυτά δήλωσε ο προπονητής της νεοφώτιστης στη National League 1 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Κώστας Ρουμελιώτης, μετά το φιλικό που έπαιξε σήμερα (17/9/2025) η Ένωση στη Λευκάδα με την εκεί Δόξα, ομάδα Elite League και πρόσθεσε: «Συνεχίζουμε την καλή δουλειά στο ίδιο μοτίβο».

http://Αυτός είναι ο αντίπαλος του Απόλλωνα στη συνέχεια του Κυπέλλου

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα προπόνησης και ήταν αρκετά ανταγωνιστικό παρά το γεγονός ότι τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



