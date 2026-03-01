Σάρωσαν οι πατρινοί πυγμάχοι στο Πανελήνιο U23 με 13 μετάλλια

01 Μαρ. 2026 21:47
Πολύ καλές εμφανίσεις και εξαιρετικός απολογισμός σε ένα ακόμα τουρνουά έκαναν οι Αχαιοί πυγμάχοι που συμμετείχαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων και ανδρών υ23 που έγινε στην Μάνδρα και κατέκτησαν συνολικά 12 μετάλλια.
Συνολικά συμμετείχαν 22 πυγμάχοι με προπονητές τους Νίκο Πλέα (Παναχαϊκή), Γιάννη Χαζαπη (ΕΑΠ), Χρήστο Κλαμπανά (ΕΑΠ),  Ηλία Πελεκούδα (Μίλων), Αντώνη Τσινάκη (Λεωνίδας Αιγίου), Μάκη Συναδινό (Τόφαλος) και Μάριο Καπερώνη (Άμυνα).
Στους Νέους Ανδρες χρυσό μετάλλιο πήρε ο Γιώργος Πλέας της Παναχαϊκής που νίκησε στον τελικό των 60 κ., η Μαρία Γεωργόπουλου της Παναχαϊκής, στα 48 κ. ο Ντρες της ΕΑΠ στα 80 κ., η Ρεμπουτσικα του Μίλωνα στα 65 κ. (Νέανιδες), και η Ρανια Καντζαρη του Μιλωνα στα 65κ. Νεων Γυναικών. Επιπλέον χρυσό μετάλλιο πήρε η Σδούγα στα 48 κ. με τον Παναθηναϊκό (παλιά ήταν στην ΠΥΓΜΗ) και ο Νικόλαου με τον Παναθηναϊκό στα 70 κ., αλλά έχει ξεκινήσει από τον Τόφαλο και προπονείται με τον Μ. Συνοδινό.

Ακόμα, ασημένιο κέρδισε η Βασιλική Σταυρόπουλου στα 60 κιλά του Μίλωνα η οποία έχασε στις λεπτομέρειες στον τελικό.
Τέλος, οι πατρινοί πυγμάχοι κατέκτησαν πέντε χάλκινα, η Παπαδοπούλου του Μίλωνα στα 57κ. , η Φαίη Παπαδιονυσοπούλου της Άμυνας στα 48κ. η Χριστίνα Δούδβρη της ΕΑΠ στα 54κ. και ο Γιάννης Μπαλαούρας της Άμυνας στα +90κ.

