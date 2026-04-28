Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης

Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Σαβαλίων, μετά την απόφαση για προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις σε βλάβη που εντοπίστηκε στον κεντρικό αγωγό άρδευσης του ΤΟΕΒ Σαβαλίων.

Το πρόβλημα αφορά τον αγωγό που περνά μέσα από το προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η άμεση αποκατάστασή του για λόγους ασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Ήλιδας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Κράλλη, προχώρησε στην έκδοση απόφασης για διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για ένα εικοσιτετράωρο.

Σύμφωνα με τον Δήμο Ήλιδας, η κινητοποίηση ξεκίνησε αμέσως μετά την ενημέρωση που υπήρξε από γονέα μαθητή για τη διαρροή και τη βλάβη στον αγωγό. Από την πρώτη στιγμή ακολούθησαν επαφές με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο να υπάρξει γρήγορη παρέμβαση και να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Παρότι η συντήρηση και η αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου ανήκει στην αρμοδιότητα των ΤΟΕΒ και όχι του Δήμου, η δημοτική αρχή προχώρησε σε συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, ώστε να ξεπεραστούν τα διαδικαστικά ζητήματα και να προχωρήσει άμεσα η λύση του προβλήματος.

Η απόφαση να γίνουν οι εργασίες τη συγκεκριμένη ημέρα ελήφθη ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η αναστάτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς όμως να υποβαθμιστεί το ζήτημα της ασφάλειας. Το βασικό ζητούμενο ήταν να αντιμετωπιστεί η βλάβη με τρόπο άμεσο, αλλά και με όρους που να διασφαλίζουν ότι το σχολικό συγκρότημα θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς κινδύνους μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

