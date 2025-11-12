Σε διαθεσιμότητα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας εν μέσω του σκανδάλου 100 εκατ. δολαρίων στον ενεργειακό τομέα

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Ουκρανίας, Γκερμάν Γκαλουστσένκο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα της χώρας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

«Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης. Ελήφθη απόφαση να ανασταλούν τα καθήκοντα του Γκερμάν Γκαλουστσένκο ως υπουργού Δικαιοσύνης», ανέφερε η Σβιριντένκο σε επίσημη ανακοίνωση.

Η απόφαση αυτή προέκυψε, καθώς οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς εντείνουν τις έρευνες για ένα «μεγάλης κλίμακας» σκάνδαλο δωροδοκιών και ξεπλύματος χρημάτων, ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται ανώτατοι αξιωματούχοι του ενεργειακού τομέα.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν ήδη απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη και έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις δεσμεύσεις του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο Γκαλουστσένκο, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Ενέργειας, φέρεται να αποτέλεσε αντικείμενο ερευνών και κατ’ οίκον ελέγχων από το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς (NABU) τη Δευτέρα.

Σε δήλωσή του την Τετάρτη, ο Γκαλουστσένκο ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με την πρωθυπουργό και συμφωνεί πλήρως με την απόφαση της κυβέρνησης. «Πιστεύω ότι η προσωρινή αναστολή των καθηκόντων κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι μια πολιτισμένη και ορθή διαδικασία. Θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου νομικά και θα αποδείξω τη θέση μου», δήλωσε.

Τα καθήκοντά του αναλαμβάνει προσωρινά η υφυπουργός Δικαιοσύνης για θέματα Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης, Λιουντμίλα Σουχάκ.

Το NABU και η Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς (SAP) ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, γνωστός με το ψευδώνυμο «Τσε Γκεβάρα», για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις παράνομων χρηματικών μεταφορών ύψους άνω του 1,2 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν δύο ημέρες μετά τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ρωσική επίθεση στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, που περιλάμβανε χτυπήματα σε πυρηνικούς σταθμούς, υποσταθμούς ηλεκτρισμού και στις εγκαταστάσεις παραγωγής της κρατικής εταιρείας Centrenergo.

Παρατεταμένες διακοπές ρεύματος συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν το δίκτυο, ενώ οι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το κατά πόσο οι ενεργειακές υποδομές είχαν επαρκή προστασία απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

