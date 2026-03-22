Σε επιφυλακή ο ΕΟΦ: Επαρκή αποθέματα φαρμάκων στην Ελλάδα παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο ΕΟΦ διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες θεραπείες.

Σε επιφυλακή ο ΕΟΦ: Επαρκή αποθέματα φαρμάκων στην Ελλάδα παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
22 Μαρ. 2026 19:06
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) στην Ελλάδα, λόγω πιθανών διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα φαρμάκων.

Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις, ωστόσο η σύρραξη προκαλεί ανησυχία για τις μεταφορές, ιδιαίτερα λόγω της αναδρομολόγησης πλοίων και αεροσκαφών ώστε να αποφεύγονται οι ευαίσθητες ζώνες του Κόλπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των χρόνων παράδοσης και του κόστους logistics, με ιδιαίτερη πίεση στις πρώτες ύλες (Active Pharmaceutical Ingredients – APIs) που εισάγονται από την Ασία.

Στην Ελλάδα, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ Σπύρος Σαπουνάς. Δεν έχουν καταγραφεί ελλείψεις φαρμάκων που να συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η εγχώρια αγορά εμφανίζει σταθερή εικόνα, με τις εποχικές ελλείψεις να αφορούν περίπου 80 κωδικούς σκευασμάτων, για τους οποίους έχουν ήδη εφαρμοστεί προληπτικά μέτρα, όπως η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών.

«Η επάρκεια φαρμάκων είναι εξασφαλισμένη. Για αντικαρκινικά σκευάσματα, μονοκλωνικά αντισώματα και άλλα κρίσιμα προϊόντα υπάρχουν επαρκή αποθέματα για τους προσεχείς μήνες», υπογράμμισε ο κ. Σαπουνάς.

Παρά την τρέχουσα σταθερότητα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι παρατεταμένη κρίση θα ενίσχυε τους κινδύνους, ιδίως σε κατηγορίες όπως:

  • Φάρμακα ψυχρής αλυσίδας (εμβόλια, βιολογικοί παράγοντες) που απαιτούν ειδικές συνθήκες μεταφοράς και συντήρησης.
  • Προϊόντα με σύντομη διάρκεια ζωής, τα οποία δεν αντέχουν μεγάλες καθυστερήσεις.
  • Δευτερεύοντα υλικά συσκευασίας (π.χ. πλαστικά μέρη ορών, πώματα φιαλιδίων) που διέρχονται από πληγείσες περιοχές.

Η μείωση της διαθεσιμότητας χώρου φορτίου και η άνοδος των ναύλων αποτελούν βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας.

Το Υπουργείο Υγείας έχει πραγματοποιήσει ήδη συσκέψεις για την προετοιμασία εναλλακτικών σεναρίων. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται περιλαμβάνονται:

  • Επέκταση της απαγόρευσης εξαγωγών σε επιπλέον σκευάσματα που δείχνουν σημάδια πίεσης.
  • Έκτακτες εισαγωγές μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και ενίσχυση αποθεμάτων μόνιμης κάλυψης.
  • Ενίσχυση της ψηφιακής παρακολούθησης αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο.
  • Στενή συνεργασία με τον EMA για κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες κρίσιμων πρώτων υλών.

Ο ΕΟΦ διατηρεί υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, με στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε απαραίτητες θεραπείες.

