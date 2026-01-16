Σε έξαρση η γρίπη με ταχύτερη μετάδοση – Παγώνη: «Μέχρι τέλος Μαρτίου τα κύματα, προσοχή σε παιδιά και ευπαθείς ομάδες»

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η δραστηριότητα της γρίπης στη χώρα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για διαδοχικά κύματα έως την άνοιξη και να υπογραμμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού και της έγκαιρης πρόληψης, ιδιαίτερα για παιδιά και άτομα υψηλού κινδύνου.

16 Ιαν. 2026 13:00
Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία του ιού της γρίπης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για τις αναπνευστικές λοιμώξεις. Η πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδας και μέλος του Δ.Σ. της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ERTNews, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ομάδες που πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή.

Όπως ανέφερε, η έξαρση της γρίπης ήταν αναμενόμενη από τα τέλη Δεκεμβρίου και, όπως εξήγησε, «θα κινηθεί σε εξάρσεις και υφέσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου, δηλαδή θα είναι ανά κύματα». Τόνισε μάλιστα ότι περιστατικά γρίπης καταγράφονται ήδη από την άνοιξη, με αυξημένα κρούσματα και θανάτους, κυρίως στο εξωτερικό, όπου εμφανίστηκε νωρίτερα το νέο υποστέλεχος Κ της H3N2 της ομάδας Α.

Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ομάδες υψηλού κινδύνου και στα παιδιά, επισημαίνοντας ότι το συγκεκριμένο υποστέλεχος χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορη μετάδοση. «Τώρα που άνοιξαν τα σχολεία, ένα παιδί που είναι αδιάθετο, ακόμα και χωρίς πυρετό, μπορεί εύκολα να μεταδώσει», σημείωσε, καλώντας τους γονείς να συμβουλεύονται τον παιδίατρο και να αποφεύγουν τη σχολική παρουσία παιδιών με συμπτώματα.

Εμβολιασμός και κλινική εικόνα

Αναφερόμενη στον αντιγριπικό εμβολιασμό, η κα Παγώνη τόνισε ότι τα ποσοστά είναι χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι. Όπως εξήγησε, το εμβόλιο προσφέρει περίπου 50% προστασία στους ενήλικες και μεγαλύτερη στα παιδιά, ωστόσο ο βασικός του ρόλος είναι η βελτίωση της κλινικής εικόνας. «Όσοι δεν είχαν εμβολιαστεί και νοσηλεύτηκαν, παρουσίασαν επιπλοκές. Οι εμβολιασμένοι, στις περισσότερες περιπτώσεις, παίρνουν αγωγή και επιστρέφουν στο σπίτι χωρίς βαριά συμπτώματα», ανέφερε.

Υπογράμμισε επίσης ότι, παρότι η ιδανική περίοδος εμβολιασμού έχει περάσει, «και τώρα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το εμβόλιο», ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς απομένουν ακόμη τρεις μήνες αυξημένης κυκλοφορίας του ιού. Παράλληλα, συνέστησε τη χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, ιδιαίτερα κατά τα ταξίδια με πλοίο ή αεροπλάνο, λόγω της ταχύτατης μετάδοσης του στελέχους Κ.

Νοσηλείες και διαγνωστικά τεστ

Η κα Παγώνη χαρακτήρισε τις δύο τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα δύσκολες για τα νοσοκομεία, εκφράζοντας ωστόσο την εκτίμηση ότι σταδιακά η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμών. Τόνισε επίσης τη σημασία των διαγνωστικών τεστ για γρίπη, Covid-19 και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις το τεστ μπορεί να βγει θετικό μετά τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να λειτουργούν ως «αυτοσχέδιοι γιατροί», αλλά να συμβουλεύονται τον οικογενειακό ή προσωπικό τους γιατρό και να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών, ώστε να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές και περιττές νοσηλείες.

