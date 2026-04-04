Σε οικτρή κατάσταση η στοματική υγεία

Αναγκασμένοι να ζουν με αφόρητο πονόδοντο και με γιατροσόφια είναι εκατοντάδες πολίτες που ζουν σε περιοχές της Αχαΐας, όπου δεν υπάρχει οδοντιατρείο σε δημόσια δομή υγείας, αλλά ούτε ιδιώτης οδοντίατρος.

Πρόβλημα χρόνιο, το οποίο αναδεικνύει ο οδοντιατρικός κόσμος, αλλά το κράτος συνεχίζει να αντιμετωπίζει ως πολυτέλεια την οδοντιατρική φροντίδα.

Ο νέος πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου συνεχίζει, μαζί με τα άλλα 330 μέλη του Συλλόγου, τη μάχη ανατροπής των συγκεκριμένων δεδομένων.

«Πέραν του ότι δεν παρέχεται δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα στο πλαίσιο των δημοσίων δομών, έχουμε περιοχές της Αχαΐας, όπου δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης οδοντίατρος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών είναι αναγκασμένοι να ζουν με τα οδοντιατρικά τους προβλήματα» αναφέρει στην «Π» ο κ. Παπαπαναγιώτου.

Οι οδοντίατροι της περιοχής μας με τη συμμετοχή τους στα δωρεάν προγράμματα ελέγχου που εφαρμόζει η περιφέρεια σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού», επιχειρούν να βελτιώσουν τη στοματική υγεία των πολιτών. «Συμμετέχουμε στα δωρεάν προγράμματα, διότι μας απασχολεί η καλή στοματική υγεία των συνανθρώπων μας. Παράλληλα αγωνιζόμαστε να πείσουμε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την αναγκαιότητα θέσπισης προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας. Οι ελάχιστες δημόσιες δομές που διαθέτουν οδοντιατρική κάλυψη έχουν σοβαρότατα προβλήματα στελέχωσης και επομένως δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν» σημειώνει ο κ. Παπαπαναγιώτου.

Υπενθυμίζουμε ότι η κακή πρόσβαση σε δημόσιες δομές συνέβαλε στην αύξηση των ανεκπλήρωτων αναγκών, με ποσοστό 27,1% του πληθυσμού της χώρας να δηλώνει ότι δεν έλαβε την οδοντιατρική φροντίδα που χρειαζόταν λόγω κόστους ή άλλων εμποδίων – το υψηλότερο στην ΕΕ (Eurostat 2024). Οι κενές οργανικές θέσεις οδοντιάτρων στις δημόσιες δομές υπερβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις το 50%.

Πέραν αυτών, στόχοι της νέας διοίκησης του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας είναι η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας. Κι αυτό θα συμβεί, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου, «μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης. Οι εξελίξεις στον κλάδο μας είναι ραγδαίες και θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και σε θέση να τις εφαρμόσουμε. Κι αυτό αφορά παλαιούς και νέους συναδέλφους».

Επίσης, πάγιο αίτημα παραμένει η ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ατύχημα στον χώρο εργασίας, όπως και το επίδομα λοχείας, από το οποίο συνεχίζουν να εξαιρούνται οι γυναίκες οδοντίατροι. Το ίδιο συνέβαινε άλλωστε και με το επίδομα τοκετού, τη χορήγηση του οποίου πέτυχαν μετά από διαρκή αγώνα.

Η διεθνής εμπειρία και οι κατευθύνσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας καταδεικνύουν ότι η καθολική κάλυψη στοματικής υγείας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη θεσμική αξιοποίηση των ιδιωτών οδοντιάτρων, με όρους αξιοπρέπειας, διαφάνειας και ελεύθερης επιλογής από τον πολίτη. Η κάλυψη της οδοντιατρικής περίθαλψης σε ιδιωτικά οδοντιατρεία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της πρόληψης και την ευθυγράμμιση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα καθολικής υγειονομικής κάλυψης.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποστηρίζει σταθερά ότι οποιοδήποτε σύστημα κάλυψης οδοντιατρικών υπηρεσιών οφείλει να βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή οδοντιάτρου, στον σεβασμό της επαγγελματικής ανεξαρτησίας και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ένταξη της ιδιωτικής οδοντιατρικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά ή πρόχειρα, αλλά προϋποθέτει σαφές θεσμικό πλαίσιο, δίκαιη αποζημίωση και αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα.

