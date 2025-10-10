Σε ποιες συνοικίες θα κοπεί στην Πάτρα το νερό το Σάββατο (11/10/2025)

Η ΔΕΥΑΠ ανακοίνωσε ότι σε συγκεκριμένες περιοχές της Πάτρας θα κοπεί το Σάββατο (11/10/2025) η υδροδότηση. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα

Λόγω επειγουσών εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης, αύριο Σάββατο 11 Οκτωβρίου, από τις 7.30 π.μ. έως τις 4.30 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Διάκου, Γηροκομείο και Εγλυκάδας (Λεωνίδου- Ευριβιάδου- Χαλκιόπης- Αλθαίας και Φωτοπούλου πάνω από την οδό Ηρακλέους).

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών».

