Σε ρυθμούς «Black Friday» και η Πάτρα: Συγκρατημένη αισιοδοξία στην αγορά, τι λένε στην «Π» γνωστοί έμποροι
Ενα από τα μεγαλύτερα event εκπτώσεων του έτους
Ο Νοέμβρης οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του, η πόλη έχει ντυθεί γιορτινά ενόψει της έλευσης των Χριστουγέννων και στην τοπική αγορά επικρατεί αισιόδοξο κλίμα για την Black Friday, παρ’ όλες τις τελευταίες δυσκολίες που έχουν προκαλέσει οι αλλαγές στην κυκλοφορία για τα καταστήματα του κέντρου της Πάτρας. Το μόνο που μένει, είναι οι καταναλωτές να αψηφήσουν την κακοκαιρία των ημερών και να στηρίξουν τους εμπόρους, εκμεταλλευόμενοι το μεγαλύτερο event εκπτώσεων του έτους. Η «Π» μίλησε με καταστηματάρχες της πόλης μας, ρωτώντας τη γνώμη τους και τις προβλέψεις τους.
Ο κ. Φώτης Δούβρης (του ομώνυμου ιστορικού καταστήματος ηλεκτρικών ειδών), μας είπε πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στην αγορά, παρόλο που είναι ελάχιστα πιο αδύναμο από πέρυσι. Συμβουλή του προς τους καταναλωτές, είναι να στοχεύσουν πιο premium προϊόντα -όπως τηλεοράσεις και εντοιχιζόμενες ηλεκτρικές συσκευές-, καθώς η μείωση των τιμών θα είναι προφανώς αριθμητικά μεγαλύτερη: «Αλλιώς είναι να πάρεις μια φτηνή τηλεόραση και να γλιτώσεις 100 ευρώ, και αλλιώς να γλυτώσεις έως 500 σε κάποια πιο ακριβή συσκευή».
Οι δε εκπτώσεις, αναμένεται να φτάσουν μέχρι το 40% σε κάποια ηλεκτρικά προϊόντα, κάτι το οποίο -ο κ. Δούβρης τόνισε- πηγάζει από τις ίδιες τις εταιρείες παραγωγής και δίνει τη δυνατότητα στους εμπόρους να επιτύχουν τόσο συμφέρουσες για τους καταναλωτές προσφορές.
Ο κ. Γιάννης Ρούπας (ιδιοκτήτης αλυσίδας καλλυντικών και μέλος του Εμπορικού Συλλόγου), μας είπε πως «μετά από ένα δύσκολο δίμηνο για το τοπικό εμπόριο, τα πατρινά καταστήματα με γενναίες εκπτώσεις είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους καταναλωτές για την Black Friday». Η ελπίδα των εμπόρων είναι πως «ο κόσμος θα στηρίξει τα τοπικά καταστήματα και οι επιχειρήσεις μας θα λάβουν μια μικρή ένεση ρευστότητας το τελευταίο διήμερο του Νοεμβρίου».
Η φετινή Black Friday αναμένεται να δείξει πολλά για το πορτοφόλι, τις αγοραστικές προτιμήσεις και τις διαθέσεις του αγοραστικού κοινού, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Ομως παράλληλα, θα σκιαγραφήσει την επιχειρηματικότητα, το ήθος και την ευελιξία των εμπόρων και των καταστηματαρχών της πόλης μας, πλάθοντας μια γενική εικόνα η οποία θα εκφράζει τον σφυγμό της αγοράς.
