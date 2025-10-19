ΣΕΦ: Έβαλαν ξανά μουσαμάδες στο παρκέ μετά το Ολυμπιακός – Πανιώνιος

Με την οροφή να χρειάζεται ακόμη αλλαγή και να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι άνθρωποι του ΣΕΦ άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, ώστε να μην φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

ΣΕΦ: Έβαλαν ξανά μουσαμάδες στο παρκέ μετά το Ολυμπιακός - Πανιώνιος
19 Οκτ. 2025 18:22
Pelop News

Η βροχερή Κυριακή ανάγκασε τους ανθρώπους του ΣΕΦ, μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Πανιώνιος, να κάνουν ενέργειες προκειμένου να προστατέψουν το παρκέ του σταδίου.

Με την οροφή να χρειάζεται ακόμη αλλαγή και να «μπάζει» νερά σε κάθε βροχόπτωση, οι άνθρωποι του ΣΕΦ άπλωσαν έναν μουσαμά στο παρκέ, προκειμένου να προστατέψουν το ξύλο, ώστε να μην φουσκώσει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Το πρόβλημα της οροφής του ΣΕΦ παραμένει άλλωστε, με τον Ολυμπιακό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει πάρει ακόμη το στάδιο στα χέρια του, να μην μπορεί μεσούσης της σεζόν να κάνει κάτι προκειμένου το εν λόγω πρόβλημα να λυθεί.

Έτσι, η βροχόπτωση σηματοδοτεί και κινήσεις όπως η τοποθέτηση μουσαμά, προκειμένου να μην γίνει μεγαλύτερη ζημιά στο κλειστό του Φαλήρου.

Ο Ολυμπιακός περιμένει να υπογραφεί η σύμβαση προκειμένου να πάρει το γήπεδο και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την βελτίωσή του, με την διαδικασία πάντως να καθυστερεί, χωρίς να υπάρχει επί του παρόντος κάποιος λόγος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:28 Αιγιάλεια: Επαφή του δημάρχου Τ. Ανδριόπουλου με τους πολίτες της Αιγείρας
20:20 Έγκλημα στη Φοινικούντα: Αρνείται πως πυροβόλησε ο φερόμενος εκτελεστής – 6ωρη κατάθεση στην ανακρίτρια
20:11 Θεοφανία Παπαθωμά: «Η μεγαλύτερη ευλογία είναι τα παιδιά μου»
20:11 Η Αχαγιά ΄82 μεγάλη απόδραση από την Κυνουρία!
20:02 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Αθώος Ζεύς
19:54 Μυστράς: Προσπάθησε να ανάψει το τζάκι ρίχνοντας βενζίνη και έπαθε εγκαύματα
19:45 Ηράκλειο: Καλύτερη η κατάσταση του 13χρονου που είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
19:35 «Αφεντικό» της πόλης οι γυναίκες του Ατρόμητου
19:33 Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής
19:30 Βλέπει ψηλά η Παναχαϊκή, νίκησε και το Κορωπί – Φωτογραφίες
19:25 Ο Προμηθέας 2014 μπλακ-άουτ στο φινάλε και ήττα στη Λιβαδειά – Βίντεο
19:24 Μια ενδοσκόπηση στις (νέες) παρεμβάσεις του Κώστα Καραμανλή – Το «πικρό ποτήρι» μιας εθνικής κρίσης…
19:16 Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης – Είχε παίξει στον «Κόκκινο κύκλο»
19:07 Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους
18:59 Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη στην «Π»: «Μια ομάδα που θα ενώνει»
18:50 Ποια είναι τα 9 διάσημα κοσμήματα που άρπαξαν οι διαρρήκτες από το Λούβρο – Η στιγμή της κλοπής ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Νέες επιθέσεις από το Ισραήλ σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα
18:33 Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: Εύκολα και άνετα πέρασε με τον Σορτς πρωταγωνιστή
18:22 ΣΕΦ: Έβαλαν ξανά μουσαμάδες στο παρκέ μετά το Ολυμπιακός – Πανιώνιος
18:14 Φονικό στη Φοινικούντα: Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του Ελληνοβρετανού που κατηγορείται
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ