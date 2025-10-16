Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στην Ινδονησιακή Παπούα

Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Παπούα της ανατολικής Ινδονησίας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 200 χλμ. από την πόλη Τζαγιαπούρα, σε βάθος 35 χλμ., ενώ η δόνηση σημειώθηκε στις 14:48 τοπική ώρα (05:48 GMT).

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ούτε έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

