Σεισμός στην Τουρκία: Άνδρας προσπάθησε να κλέψει μωρό μέσα από νοσοκομείο

Στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, ένας άνδρας εκμεταλλευόμενος τον καταστροφικό σεισμό και τον πανικό που επικρατεί στα νοσοκομεία των σεισμόπληκτων περιοχών προσπάθησε να αρπάξει ένα μωρό μέσα από το νοσοκομείο, εντείνοντας τον φόβο για τα παιδιά που έμειναν ορφανά από τον σεισμό.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο 55χρονος άνδρας, που πήγε στη Χατάι από την Άγκυρα, εμφανίστηκε στην υποδοχή ιδιωτικού νοσοκομείου της πόλης Σαμαντάγκ της Τουρκίας, όπου δήλωσε ότι είναι πρώην αστυνομικός και ζήτησε να του δώσουν ένα μωρό, του οποίου ανέφερε το όνομα, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Ο σεισμός της 6ης Φεβρουαρίου, μεγέθους 7,8 βαθμών, κατέστρεψε αυτή την επαρχία, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, και προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 40.000 ανθρώπων στην Τουρκία και τη Συρία.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων το οποίο δημοσίευσε το τουρκικό πρακτορείο εμφανίζεται ένας άνδρας με σκουρόχρωμη μπλούζα, εμφανώς αναστατωμένος να ζητεί να του δώσουν το μωρό, προτού ακουστούν φωνές και σημάνει συναγερμός.

The person who tried to take a baby from the hospital in Samandağ, Hatay with a fake police identity, was noticed and caught by the people in the hospital.#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #TurkeySyriaEarthquake #TurkeyQuake #earthquake #earthquakeinturkey #earthquakes pic.twitter.com/FheYFIvdzQ

— Srinivasan (@icanmake2) February 15, 2023