Σεισμός στο Άγιον Όρος: Πάνω από 26 μετασεισμοί και ζημιές σε μονές, τι λέει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος, μετά τον ισχυρό επιφανειακό σεισμό μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, στις 21:08. Σύμφωνα με το Εργαστήριο Γεωφυσικής του ΑΠΘ, το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, σε μια περιοχή που παρουσιάζει συχνή δραστηριότητα τα τελευταία έτη.

Σεισμός στο Άγιον Όρος, τι λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Το voria.gr δημοσίευσε ένα τρομακτικό βίντεο από τη στιγμή του σεισμού. Αν και ήταν 4,9 ο σεισμός φαίνεται να είχε μεγάλη βοή και να τρόμαξε τους κατοίκους της περιοχής.

Πλούσια μετασεισμική ακολουθία

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης έχουν καταγραφεί περισσότερες από 26 ασθενείς δονήσεις, με τις ισχυρότερες να αγγίζουν τα 3,4 και 3,2 Ρίχτερ. Συγκεκριμένα, ένας αισθητός μετασεισμός σημειώθηκε στις 04:00 τα ξημερώματα με εστιακό βάθος 11,5 χιλιομέτρων, κρατώντας σε αγωνία τους κατοίκους και τους προσκυνητές της περιοχής.

Ζημιές σε Μονές

Η δόνηση, η οποία συνοδευόταν από έντονο βουητό και είχε διάρκεια αρκετών δευτερολέπτων, προκάλεσε υλικές ζημιές σε αρκετά σημεία της χερσονήσου:

Καρυές: Αναφέρθηκαν ρωγμές σε παλαιά κτίρια και κονάκια.

Ιερά Μονή Εσφιγμένου: Στον Ναό του Αντιπροσωπείου σημειώθηκε αποκόλληση τμήματος του πολυέλαιου την ώρα που τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα, με αποτέλεσμα μοναχοί και πιστοί να εγκαταλείψουν έντρομοι τον χώρο.

Σκήτες και Κελιά: Έχουν καταγραφεί μικροζημιές και ρωγμές σε διάφορα κτίσματα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη τη Χαλκιδική και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου για να διαπιστώσουν αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό.

Ευθύμης Λέκκας: «Θέλει προσοχή, αλλά η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά»

Στην εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στο Άγιο Όρος αναφέρθηκε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση (ΕΡΤ). Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε τη σύνδεση του χθεσινού σεισμού με το πρόσφατο παρελθόν της περιοχής, καθώς το επίκεντρο ταυτίζεται με τη ζώνη που βρισκόταν σε διέγερση για σχεδόν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η περιοχή εμφάνιζε παρατεταμένη σεισμικότητα, η οποία ξεκίνησε πριν από 22 μήνες και φαινόταν να έχει εκτονωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο χθεσινός σεισμός των 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε ξαφνικά και χωρίς προειδοποιητικές ενδείξεις, γεγονός που επιβάλλει εγρήγορση από την πλευρά των επιστημόνων.

Παρά την ισχύ της δόνησης και τις υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε κτίρια και μονές, ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ικανοποιητικά, με δεκάδες μικρότερες δονήσεις να εκτονώνουν την ενέργεια του ρήγματος.

Αν και το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε πως «θέλει προσοχή», χωρίς όμως να θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για μεγαλύτερο σεισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



