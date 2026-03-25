Σεισμός στο Άγιον Όρος, τι λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:08 το βράδυ της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, αναστατώνοντας την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών, με εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα.

Αμέσως μετά την κύρια δόνηση, καταγράφηκαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 2,8 και 3,3 Ρίχτερ, επιβεβαιώνοντας τη φυσιολογική εκτόνωση της ενέργειας στην περιοχή.

Μιλώντας στο ERTnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο δεν εμπνέει ανησυχία, αν και απαιτείται η τυπική προσοχή και παρακολούθηση από τους ειδικούς. «Το ρήγμα που έδωσε τον σεισμό θεωρούμε ότι έχει εξαντληθεί από τη συνεχή δραστηριότητα που είχε πριν από 22 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας, εξηγώντας γιατί δεν αναμένεται μεγαλύτερη δόνηση από τη συγκεκριμένη εστία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί στις Μονές ή στις γύρω περιοχές της Χαλκιδικής, ενώ το φαινόμενο παραμένει υπό διαρκή επιστημονική επιτήρηση.

