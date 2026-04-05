Σενετάκης: Ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα οποιονδήποτε να την τελέσει

Για προσπάθεια «πολιτικής εκμετάλλευσης» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Σενετάκης, σε δήλωσή του για τη νέα δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή και την εμπλοκή του ονόματός του. Ο κ. Σενετάκης δηλώνει επίσης ότι δεν θα επιτρέψει να καταστεί «θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας» και τονίζει με έμφαση ότι «ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα οποιονδήποτε να την τελέσει».

Αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης, επισημαίνει ότι η εμπλοκή του αφορά τη διαβίβαση αιτήματος παραγωγού, αξίας περίπου 2.500 ευρώ, προς τη διοίκηση του Οργανισμού, προκειμένου να εξεταστεί ενδεχόμενη τεχνική λύση σε πρόβλημα. Όπως διευκρινίζει, δεν υπέδειξε λύση ούτε είχε γνώση αυτής.

Αναλυτικά η δήλωσή του

«Ήρθε φαίνεται και για μένα η ώρα, πρώτη φορά στην πολιτική πορεία μου, να απολογούμαι για υπόθεση που εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα.

Νιώθω ανακούφιση που μετά από μια μακρά περίοδο ιδιότυπης πολιτικής ομηρίας, λόγω φημών και διαρροών περί εμπλοκής του ονόματος μου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μού δίνεται η δυνατότητα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

Όπως κάθε Έλληνας πολίτης θα ασκήσω το δικαίωμα μου να αποδείξω την αθωότητα μου στην ελληνική Δικαιοσύνη, την οποία εμπιστεύομαι για να επιβεβαιώσει ότι ουδέποτε προέβην σε οιαδήποτε αξιόποινη πράξη, ούτε παρακίνησα τον οποιοδήποτε να την τελέσει.

Κατηγορούμαι γιατί έθεσα υπόψη της Διοίκησης του Οργανισμού αίτημα παραγωγού αξίας περίπου 2.500€, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα τεχνικής λύσης στο πρόβλημα του. Ούτε υπέδειξα την λύση, ούτε την γνώριζα – πόσο μάλλον να τελέσω κάτι παράνομο.

Για κανέναν λόγο και σε κανέναν, δεν θα επιτρέψω να καταστώ θύμα πολιτικής ανθρωποφαγίας. Και θα αγωνιστώ απέναντι σε κάθε προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης μιας γνωστής, διαχρονικής και διακομματικής παθογένειας του ελληνικού Κράτους, την οποία μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ τόλμησε να θεραπεύσει.»

