Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, ξέσπασε στις 4 τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη 30/10/2025.

30 Οκτ. 2025 8:28
Pelop News

Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης 30/10/2025,  σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο σημείο συνδράμουν και μηχανήματα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών, στην προσπάθεια περιορισμού των φλογών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που καίνε μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. «Προσπαθούν να σκεπάσουν τη φωτιά με χώμα, όπως είχαν κάνει και στο προηγούμενο περιστατικό του καλοκαιριού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πυρκαγιά μαίνεται στον εθνικό δρόμο Σερρών–Δράμας, περίπου τέσσερα με πέντε χιλιόμετρα από το Νέο Σούλι. Η Πυροσβεστική εκτιμά ότι η κατάσβεση θα διαρκέσει πολλές ώρες, ενώ δεν αποκλείεται, εφόσον χρειαστεί, να πραγματοποιηθούν εναέριες ρίψεις νερού.

 

 
