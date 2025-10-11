Σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά! Ο πατέρας όρμησε στον δράστη

Όλα έγιναν το πρωί στην περιοχή των Πατελών του Ηρακλείου

11 Οκτ. 2025 14:31
Στο Ηράκλειο μεγάλη ήταν η αναστάτωση που επικράτησε σήμερα (11.10.2025) σε λαϊκή αγορά, μετά από σεξουαλική επίθεση κατά μίας νεαρής που ψώνιζε σε πάγκο.

Όλα έγιναν το πρωί στην περιοχή των Πατελών του Ηρακλείου. Ο φερόμενος δράστης της σεξουαλικής επίθεσης φαίνεται πως πλησίασε την γυναίκα, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του. Μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό ήταν και ο πατέρας της ο οποίος όρμησε προς τον άνδρα και παραλίγο να του επιτεθεί.

Τελευταία στιγμή τον κράτησαν οι πολίτες.

Η κοπέλα, τη στιγμή της επίθεσης, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει το τι γίνεται, ξέσπασε κλάματα και ξεκίνησε να φωνάζει. Πολίτες που είδαν το τι έγινε, «συνέλαβαν» τον δράστη και κάλεσαν την αστυνομία.

