Σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή αγορά! Ο πατέρας όρμησε στον δράστη

Στο Ηράκλειο μεγάλη ήταν η αναστάτωση που επικράτησε σήμερα (11.10.2025) σε λαϊκή αγορά, μετά από σεξουαλική επίθεση κατά μίας νεαρής που ψώνιζε σε πάγκο.

Ανείπωτη τραγωδία στη Σαντορίνη, πνίγηκε σε πισίνα παιδί 4 χρονών!

Όλα έγιναν το πρωί στην περιοχή των Πατελών του Ηρακλείου. Ο φερόμενος δράστης της σεξουαλικής επίθεσης φαίνεται πως πλησίασε την γυναίκα, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του. Μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό ήταν και ο πατέρας της ο οποίος όρμησε προς τον άνδρα και παραλίγο να του επιτεθεί.

Τελευταία στιγμή τον κράτησαν οι πολίτες.

Η κοπέλα, τη στιγμή της επίθεσης, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσει το τι γίνεται, ξέσπασε κλάματα και ξεκίνησε να φωνάζει. Πολίτες που είδαν το τι έγινε, «συνέλαβαν» τον δράστη και κάλεσαν την αστυνομία.

Πληροφορίες από creta24.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



