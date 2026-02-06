Σφενδάμη Πιερίας: Σορός εντοπίστηκε σε καμένο όχημα – Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε όχημα στην περιοχή Σφενδάμη Πιερίας, ωστόσο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν σορό αγνώστων στοιχείων μέσα στο καμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά την άμεση επέμβαση, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες βρέθηκαν στο σημείο και έχουν αναλάβει την προανάκριση. Στο επίκεντρο βρίσκεται τόσο η εξακρίβωση της ταυτότητας της σορού όσο και η διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στην πυρκαγιά.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από τις ιατροδικαστικές και ανακριτικές διαδικασίες.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε όχημα, στην περιοχή Σφενδαμη Πιερίας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 6, 2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



