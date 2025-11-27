Ένταση on air: Οξύς καβγάς Κωνσταντοπούλου – Παπαχλιμίντζου στην ΕΡΤ με εκατέρωθεν αιχμές και βαριές εκφράσεις

Με φόντο τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις της στη Βουλή και τη δημόσια σύγκρουσή της με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενεπλάκη σε νέο επεισοδιακό διάλογο στην ΕΡΤ. Η συζήτηση εξελίχθηκε σε έντονη λογομαχία, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο να ανταλλάσσουν αιχμηρές ατάκες και κατηγορίες.

27 Νοέ. 2025 12:53
Pelop News

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον «αέρα» της ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης, όταν Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος συγκρούστηκαν δημόσια, με αφορμή τον χαρακτηρισμό «πανελίστας» για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τις πρόσφατες καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη. Ο διάλογος εκτροχιάστηκε γρήγορα, με συνεχή διακοπές, ειρωνείες και βαριές αναφορές από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όταν ο δημοσιογράφος Κώστας Παπαχλιμίντζος τη ρώτησε «γιατί τον λέτε πανελίστα υποτιμητικά;», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε:

Κωνσταντοπούλου: «Γιατί το λέτε αυτό ενώ προσπαθώ να αναδείξω την είδηση;».

Ο δημοσιογράφος απάντησε:

Παπαχλιμίντζος: «Μην προσπαθείτε να βρείτε συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε».
Και εκεί η ένταση άναψε.

Κωνσταντοπούλου: «Γιατί με ειρωνεύεστε;».

Ακολούθησε διάλογος ιδιαίτερα αιχμηρός:

Παπαχλιμίντζος: «Σας λέω κάτι αντικειμενικό».

Κωνσταντοπούλου: «Σας είπα κάτι για συνωμοσία; Την ώρα που μιλάω μιλάτε πάνω μου για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

Παπαχλιμίντζος: «Δεν κάνουμε διαλέξεις εδώ».

Κωνσταντοπούλου: «Σας έκανα εγώ διάλεξη;».

Παπαχλιμίντζος: «Μην πάμε με τα διαδικαστικά, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλετε να πείτε για τον κ. Μπιμπίλα;».

Κωνσταντοπούλου: «Θέλετε να παίξετε το βίντεο; Δεν θέλετε γιατί η εντολή είναι να μην το παίξετε».

Παπαχλιμίντζος: «Ναι, εντολή από τον Πάπα. Πριν φύγει από την Ιταλία είπε “μην το παίξετε το βίντεο της

Κωνσταντοπούλου”. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε;».

Κωνσταντοπούλου: «Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε».

Παπαχλιμίντζος: «Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντώ αναλόγως. Αν δεν με ειρωνεύεται, δεν απαντώ».

Κωνσταντοπούλου: «Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ».

Παπαχλιμίντζος: «Πού κολλάνε αυτά;».

Κωνσταντοπούλου: «Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου».

Παπαχλιμίντζος: «Σας ρωτάω για τον κ. Μπιμπίλα και δεν απαντάτε».

Κωνσταντοπούλου: «Λέτε ψέματα ότι το έκανε η Πλεύση Ελευθερίας, δεν πρέπει να ενημερωθείτε;».

Παπαχλιμίντζος: «Δικαίωμά σας».

Κωνσταντοπούλου: «Όχι, δεν είναι δικαίωμά μου. Έχω δώσει αγώνα για την ΕΡΤ όταν αυτοί που σας λένε να λέτε ψέματα…».

Παπαχλιμίντζος: «Ναι, κάποιος με πήρε τώρα και μου είπε να το πω…».

Η ένταση αποκλιμακώθηκε όταν η κουβέντα στράφηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με την Κωνσταντοπούλου να δηλώνει:
«Μιας και είμαστε στα ψέματα, ας εξαντλήσουμε τους ψεύτες και τους Πινόκιο».

Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Δεν το έχω διαβάσει ακόμα, αλλά η διαφήμιση είναι οργιώδης. Υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Όσα γράφει για το Μάτι είναι προσπάθεια συγκάλυψης. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη, γνώριζαν για τους πρώτους 60–70 νεκρούς κι εκείνος βγήκε και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Με όσα έχουν γραφτεί αποδεικνύεται ότι ήταν ο Τσίπρας που διοχέτευε όσα δηλητηριώδη δημοσιεύονταν εναντίον μου».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε χωρίς συνέχεια στον καβγά, αλλά με την αίσθηση ενός τηλεοπτικού στιγμιότυπου που δύσκολα θα ξεχαστεί.


