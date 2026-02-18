Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου στη Βουλή για Τέμπη, ΒΙΟΛΑΝΤΑ και πολιτικό σύστημα

Με αιχμές για συγκάλυψη στο δυστύχημα των Τεμπών, αναφορές στην έκρηξη στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ και σκληρή κριτική προς τα κόμματα, ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε επίθεση από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

18 Φεβ. 2026 14:23
Pelop News

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η παρέμβαση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τη συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας – Βραζιλίας σε θέματα άμυνας.

Ο κ. Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη όσον αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες της Δικαιοσύνης δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην εξέταση των σορών των θυμάτων, λέγοντας ότι, αντί να διερευνηθούν πιθανοί πτητικοί υδρογονάνθρακες, εξετάζεται εάν υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Παράλληλα, εξέφρασε αιτιάσεις σχετικά με τη σύνθεση του δικαστηρίου που θα χειριστεί την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν πρόσφατες προαγωγές και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών στη Λάρισα, γεγονός που –όπως είπε– προκαλεί αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.

Αναφορά έκανε και στην έκρηξη στη μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ, συνδέοντας το περιστατικό με ζητήματα ελέγχων και ασφάλειας εγκαταστάσεων. Υποστήριξε ότι απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ επιχείρησε να συνδέσει την υπόθεση με γενικότερα ζητήματα παράνομων φορτίων.

Στην ομιλία του άσκησε επίσης συνολική κριτική στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για «ακυβέρνητο καράβι» και αμφισβητώντας τη δυνατότητα των πολιτικών αρχηγών να κυβερνήσουν τη χώρα. Υποστήριξε ότι μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να προσφέρει λύσεις, προβάλλοντας το κόμμα του ως εναλλακτική πολιτική επιλογή.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και στην υπόθεση Επστάιν, κάνοντας λόγο για διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος και θέτοντας ερωτήματα σχετικά με πιθανές ελληνικές προεκτάσεις, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία.

