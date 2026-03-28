Σφραγίστηκε κι άλλο παράνομο τζαμί στην Αθήνα – Υπεύθυνος Μπανγκλαντεσιανός που είχε συλληφθεί

28 Μαρ. 2026 14:58
Pelop News

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για το κλείσιμο των παράνομων τζαμιών στην Αθήνα με ακόμα έναν χώρο λατρείας με υπεύθυνο τον Μπανγκλαντεσιανό να κλείνει, καθώς έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο ελέγχων μετά τις εντολές από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σύμφωνα με της πληροφορίες, κινήθηκε αυτόφωρη διαδικασία για τον χώρο επί των οδών Ρόδου και Φυλής και μετά την καταδίκη του κινήθηκε η διαδικασία άρσης καθεστώτος νομιμότητας και ακολούθησε η απέλασή του.

Πρόκειται για το τέταρτο τζαμί που κλείνει από την έναρξη του έτους στο δήμο Αθηναίων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν και στο κλείσιμο ακόμα ενός παράνομου λατρευτικού χώρου αίρεσης στην περιοχή της Κυψέλης.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζεται μετά τις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως έχει ήδη επισημάνει ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, στις περιπτώσεις αλλοδαπών που εντοπίζονται να λειτουργούν παράνομους λατρευτικούς χώρους ενεργοποιείται η διαδικασία ανάκλησης της άδειας διαμονής τους και έκδοσης πράξης απέλασης.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του αλλοδαπού από την Αστυνομία, το επόμενο βήμα είναι η ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να κινηθεί η διοικητική διαδικασία για την ανάκληση της νόμιμης διαμονής του και την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Η υπόθεση του Αγίου Νικολάου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων κινήσεων των αρχών, με στόχο -όπως τονίζεται από κυβερνητικές πηγές- να σταματήσει η λειτουργία παράνομων χώρων λατρείας, ιδιαίτερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπου το φαινόμενο έχει καταγραφεί κατ’ επανάληψη τα προηγούμενα χρόνια.

