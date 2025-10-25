Σφραγίζεται το κατάστημα όπου πέθανε η 16χρονη στο Γκάζι

Όπως προσθέτει, η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι οι όλες αρμόδιες Αρχές θα πράξουν ανάλογα, λόγω και της σοβαρότητας του ζητήματος.

Αλκοόλ
25 Οκτ. 2025 19:30
Pelop News

Ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος σχετικά με το μπαρ στο οποίο κατανάλωσε ποτά η 16χρονη που πέθανε το περασμένο Σάββατο στο Γκάζι από κατανάλωση αλκοόλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Στην ανακοίνωσή ο δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει:

Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.

Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα.

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον θάνατο της 16χρονης.

Η νεκροψία έδειξε ως αιτία το πνευμονικό οίδημα, ενώ οι τελικές απαντήσεις αναμένεται να δοθούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών τα οποία θα βγουν εντός του Νοεμβρίου.

Τη βραδιά που η έφηβη κατέληξε στον «Ευαγγελισμό», έγιναν και άλλες κλήσεις στο ΕΚΑΒ για περιστατικά μέθης στην οδό Δεκελέων, όπου διασκέδαζε η 16χρονη, με την ΕΛΑΣ να έχει κάνει δύο αιτήματα: ένα στο ΕΚΑΒ για να δοθούν στοιχεία για τις διακομιδές το μοιραίο βράδυ και ένας προς το Δήμο Αθηναίων για σφράγιση του μαγαζιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει από το ΕΚΑΒ ενημέρωση τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης στην οδό Δεκελέων όσο και για το πού διακομίστηκαν. Την ίδια στιγμή, στο τμήμα Ανηλίκων που έχει αναλάβει την έρευνα για τον θάνατο της 16χρονης, αναμένεται να κληθούν εκ νέου όσοι ήταν μαζί της το βράδυ που κατέληξε για να δώσουν καταθέσεις.
