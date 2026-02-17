Σίδνεϊ: Ένας νεκρός και δύο σε κρίσιμη κατάσταση από επίθεση με μαχαίρι

Επίθεση με μαχαίρι στο Merrylands του Σίδνεϊ. Ένας άνδρας νεκρός, δύο σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης

17 Φεβ. 2026 8:25
Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε πολυάσχολη εμπορική περιοχή στο Merrylands, δυτικό προάστιο του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας (NSW Police), οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης κλήθηκαν περίπου στις 10:00 τοπική ώρα (01:00 ώρα Ελλάδας) στην οδό Merrylands Road, μετά από αναφορές ότι άνδρας μαχαίρωσε πολλά άτομα προτού διαφύγει πεζός.

Παραϊατρικοί του NSW Ambulance παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε τρία θύματα με σοβαρά τραύματα. Δυστυχώς, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 30-40 ετών υπέκυψε στα τραύματά του επιτόπου. Τα άλλα δύο θύματα – ένας 22χρονος άνδρας με τραύματα στον λαιμό και μια 47χρονη γυναίκα με τραύματα στην κοιλιά και στο στήθος – διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Westmead σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας Σάιμον Γκλάσερ δήλωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή, και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Granville. Πρόκειται για άνδρα γνωστό στις αρχές για μικροαδικήματα και επεισόδια που σχετίζονται με ψυχική υγεία. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου εντός της ημέρας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς στην έρευνα και δεν γνωρίζουμε το κίνητρο», τόνισε ο Γκλάσερ, προσθέτοντας ότι «φαίνεται να πρόκειται για τυχαία επίθεση» (random attack), χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι τα θύματα γνώριζαν τον δράστη.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και συνεχίζει την προανάκριση, καλώντας όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει

