Σίγησε μια δυνατή φωνή του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ – Έφυγε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη στα 57 της

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος και κοινοβουλευτική συντάκτρια Αντιγόνη Πανέλλη, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο και ιδιαίτερα στους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί της επί χρόνια. Η απώλειά της έγινε αισθητή και στη Βουλή, με αποτέλεσμα —κατόπιν απόφασης του προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη— η προγραμματισμένη «Ώρα του Πρωθυπουργού» να μεταφερθεί νωρίτερα, ώστε δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι και βουλευτές να μπορέσουν να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Παπάγου.

Η Αντιγόνη Πανέλλη εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στο CNN Greece, έχοντας μακρά διαδρομή στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, όπου διακρίθηκε για τη συνέπεια και τη μαχητικότητά της.

Γεννημένη στην Πρέβεζα το 1969, μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας. Μετά τις σπουδές της, ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία από την εφημερίδα «Ελεύθερος», καλύπτοντας κυρίως ρεπορτάζ υπουργείων, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη «Βραδυνή» και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, προτού στραφεί οριστικά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε επίσης με την ΕΡΤ, έντυπα μέσα, περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και το υπουργείο Τύπου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για μια δημοσιογράφο με ήθος, ευγένεια και οξυδέρκεια, που ξεχώριζε για τη συνέπειά της αλλά και για το ιδιαίτερο, συχνά φλεγματικό χιούμορ της. Συνάδελφοι και φίλοι τη θυμούνται ως έναν άνθρωπο με ισχυρή άποψη, αφοσιωμένο στη δουλειά του και ταυτόχρονα βαθιά δεμένο με την οικογένεια και το επαγγελματικό του περιβάλλον.

Συλλυπητήρια μηνύματα εξέφρασαν πολιτικοί εκπρόσωποι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, καθώς και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό και την προσωπικότητά της.

Στην πορεία της τιμήθηκε και με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση για τη συμβολή της στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, αφήνοντας πίσω της σημαντικό δημοσιογραφικό έργο και μια παρουσία που δύσκολα αναπληρώνεται.

