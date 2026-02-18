Σήμερα η δίκη για τον «αρχικοριό» Μαυρίκη, τι ισχυρίζεται

Για σήμερα Τετάρτη 18/02/2026, αναβλήθηκε  η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη που πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε.

Σήμερα η δίκη για τον «αρχικοριό» Μαυρίκη, τι ισχυρίζεται
18 Φεβ. 2026 8:37
Pelop News

Στο Αυτόφωρο Δικαστήριο για σειρά πλημμελημάτων θα δικαστεί σήμερα Τετάρτη 18/02/2026, μετά τη σύλληψή του στα Σπάτα, ο Χρήστος Μαυρίκης καθώς χθες το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσής του κάνοντας δεκτή σχετική εισαγγελική πρόταση.

Συνελήφθη ο «αρχικοριός» των υποκλοπών Χρήστος Μαυρίκης, πυροβόλησε και ταμπουρώθηκε

«Σας παρακαλώ πρέπει να συγκεντρώσω έγγραφα για να τα προσκομίσω στο δικαστήριο» είπε ο κατηγορούμενος με την πρόεδρο να του απαντά: «Θα τα πείτε αύριο».

Νωρίτερα, ο Χρήστος Μαυρίκης είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερος και να αναβληθεί η εκδίκαση της υπόθεσής του, ώστε συγκεντρώσει έγγραφα, που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε.

Ακόμη υποστήριξε πως δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο που αφορά το «βραχιολάκι» που του έχει επιβληθεί τον Μάιο του 2025 για την κατηγορια της δωροδοκίας δικαστή.

Σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε δίωξη για παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου λάμψης), απείθεια, απειλή και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Ο Χρήστος Μαυρίκης γνωστός ως «αρχικοριός» είχε καταδικαστεί για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ σταθερής τηλεφωνίας του ΟΤΕ την περίοδο του ’89, ενώ είχε καταδικαστεί για απόπειρα δωροδοκίας κατά της τέως προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα. Για την υπόθεση αυτή, τον Μάιο του 2025, είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι

 

