Σήμερα η κηδεία της Πατρινής δικηγόρου Τέτης Τζαμαλούκα

Την Πατρινή δικηγόρο Τέτη Τζαμαλούκα, θα αποχαιρετήσουν σήμερα Παρασκευή 7/11/2025, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.

«Εσβησε» η Πατρινή δικηγόρος Τέτη Τζαμαλούκα

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στον νομικό κόσμο της Πάτρας, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες θρηνεί την απώλεια ενός ακόμη μέλους, μετά τον Σπύρο Σοβαρτζιώτη.

Η Τέτη Τζαμαλούκα ήταν 61 ετών, μάχιμη δικηγόρος με έντονη κοινωνική δράση και είχε συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφια με το ΚΚΕ. Ήταν αδελφή του δικηγόρου Θεόδωρου Τζαμαλούκα, κόρη του αείμνηστου δικηγόρου Βασίλη Τζαμαλούκα. Αφήνει πίσω της έναν γιο.

