Σήμερα η κρίση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τι προβλέπεται

Ο Αρειος Πάγος σήμερα Πέμπτη 5/02/2026, πρόκειται να λάβει την κρίσιμη απόφαση για την υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη».

Η υπόθεση έφθασε από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, την ώρα που δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας, θα ακολουθήσει το δρόμο που «έδειξε» η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, πριν από ένα χρόνο.

Στη δίκη που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2025, η Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός θα εισηγηθεί ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να γίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού, ωστόσο, τον τελευταίο λόγο έχει η Ολομέλεια.

