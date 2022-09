Σινεμά VS streaming: Ποιος κερδίζει;

Τη διετία της πανδημίας – ή για να το πούμε πιο λαϊκά τη διετία που κλειστήκαμε στα σπίτια μας ελέω Covid-19 – άλλαξαν πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μας.{arx_4}

Τα περισσότερα είχαν έμμεση ή άμεση σχέση με την τεχνολογία κι ένα από αυτά ήταν και το άλμα από την εποχή του DVD και της σκοτεινής αίθουσας, στην εποχή του streaming. Ναι, εμείς παραμένουμε ακόμη ρομαντικοί και δεν υπάρχει περίπτωση μια ή και δυο φορές τον μήνα να μην επισκεπτούμε τους κινηματογράφους της Πάτρας, όμως η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν ραγδαία γύρω μας.

Αφορμή για το σημερινό ρεπορτάζ στάθηκαν τα λόγια φίλου φανατικού σινεφίλ (ταινιάκια στην καθομιλουμένη!), τα οποία μας προσγείωσαν αρκετά ανώμαλα: «Με μια μεγάλη τηλεόραση, με σούπερ ηχεία και γρήγορο ίντερνετ κάνεις πλέον τη δουλειά σου μέσα στο ίδιο σου το σπίτι».

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ

Ενας ακόμη χειμώνας με streaming έρχεται λοιπόν και το θέμα είναι ότι αυξάνονται και πληθύνονται και οι τηλεοπτικές παραγωγές που από μόνες τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν ακόμη και blockbuster του σινεμά! Κακά τα ψέματα, η «Marvel», δηλαδή η «Disney» επί της ουσίας, έκανε τη διαφορά με τη δημιουργία νέων μίνι σειρών – αψεγάδιαστων τεχνικά και σε καμία περίπτωση προχειροδουλειών – που εξιστορούν τις περιπέτειες των υπερηρώων του Σταν Λι και του Τζακ Κίρμπι. Μέσα στο κόλπο φυσικά και σειρές που αποτελούν μέρος του γαλαξία του «Πολέμου των Αστρων», ενώ η τάση της εποχής είναι, πλέον, η φαντασία, ο θρύλος και οι… δράκοι! Οι περιπτώσεις των σειρών «House of Dragon» (prequel του «Game of Thrones») και του «The Rings of Power» (που μας ταξιδεύει πολλά, πολλά χρόνια πριν τον «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών») είναι οι πλέον χαρακτηριστικές.

Η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει με σειρές όπως το «I am Groot», το «She-Hulk: Attorney At Law», το «Ms. Marvel», το «Moon Knight» και το «Obi-Wan Kenobi» να κλέβουν την παράσταση, ενώ έπεται και συνέχεια. Αξιοσημείωτο: Σε πολλές σειρές έχουμε πρωταγωνίστρια αντί για πρωταγωνιστή, γεγονός που αγκαλιάζεται από το κοινό και ειδικά από τους άνδρες! Σημεία των καιρών; Θα φανεί το επόμενο διάστημα..