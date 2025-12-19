Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος ως αρχηγός και ο λογιστής του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων

19 Δεκ. 2025 7:57
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς και ο 42χρονος λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, μετά από πολύωρες απολογίες τους ενώπιον Ευρωπαίου ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που ήταν οι τελευταίοι από τους 16 που απολογήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αρνήθηκαν τις κατηγορίες. Ο αγροτοσυνδικαλιστής φέρεται να δήλωσε ότι όλες οι επιδοτήσεις που έλαβε ήταν νόμιμες και ότι δεν είχε κίνητρο για παράνομες πράξεις, λόγω της προσωπικής του περιουσίας. Από την πλευρά του, ο λογιστής υποστήριξε ότι τα ποσά που εισέπραξε προέρχονταν από νόμιμες διαδικασίες και ιδιοκτησίες της οικογένειάς του, ενώ η χρήση του λογαριασμού του από τρίτους έγινε για λόγους εξυπηρέτησης.

Συνολικά, από τους 16 κατηγορούμενους, οι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, υψηλές χρηματικές εγγυήσεις.

Η υπόθεση αφορά φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εισέπραξε παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων για αγροτεμάχια και βοσκοτόπους.

