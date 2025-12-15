Σκέρτσος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η μη υπαγωγή στην ΑΑΔΕ οδηγεί σε ιδιότυπο αγροτικό Grexit»

Τον κίνδυνο ενός «ιδιότυπου αγροτικού Grexit» έθεσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος στα αιτήματα που ζητούν τη μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα αναιρούσε τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει συμφωνηθεί από το 2024 και αφορά συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για τον οργανωσιακό μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως τόνισε, η συμφωνία αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, σημειώνοντας πως τυχόν ακύρωσή της θα οδηγούσε σε ναυάγιο του σχεδίου και σε αναστολή πληρωμών.

Απαντώντας σε βουλευτές της αντιπολίτευσης που τάσσονται υπέρ των συγκεκριμένων αιτημάτων των αγροτών, ο υπουργός Επικρατείας έκανε λόγο για παραπλάνηση της κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στοχεύει σε δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων προς τους πραγματικούς αγρότες.

Στην ομιλία του, ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε συνολικότερα στο «ταξίδι μετασχηματισμού» της χώρας, κάνοντας λόγο για τέσσερα πλεονάσματα που, όπως είπε, έχουν ήδη επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια: δημοσιονομικό, ψηφιακό, ενεργειακό και αμυντικό. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι παραμένουν σημαντικές προκλήσεις σε τομείς όπως οι μισθοί, η παραγωγικότητα, η περιφερειακή συνοχή και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τις οποίες – όπως ανέφερε – επιχειρεί να αντιμετωπίσει ο προϋπολογισμός του 2026 και το πολυετές κυβερνητικό σχέδιο.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε οικονομία επιπέδου «Α», τονίζοντας ότι η πρόσφατη εκλογή Έλληνα υπουργού στην ηγεσία του Eurogroup αποτελεί διεθνή αναγνώριση της πορείας της χώρας και της οικονομικής της διαχείρισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



