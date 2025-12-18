Σκέρτσος κατά Κωνσταντοπούλου: «Χυδαία στοχοποίηση της συζύγου μου – Ανακυκλώνει συνειδητά συκοφαντίες»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απάντησε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στις αναφορές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας «χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη» στοχοποίηση της συζύγου του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της προανακριτικής επιτροπής.

Ο κ. Σκέρτσος υποστηρίζει ότι η κα Κωνσταντοπούλου επανέφερε, για δεύτερη φορά, συκοφαντικό ισχυρισμό που –όπως σημειώνει– έχει ήδη καταρριφθεί πλήρως. Όπως τονίζει, η εφημερίδα «Αυγή», που είχε αρχικά δημοσιεύσει τον ισχυρισμό, προχώρησε σε δημόσια ανάκληση και συγγνώμη ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, παρά τις εξηγήσεις που της παρείχε «καλόπιστα», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αρνήθηκε να αναδιατυπώσει τις αναφορές της και, όπως καταγγέλλει, ανακύκλωσε συνειδητά ψευδείς ισχυρισμούς, εμπλέκοντας μάλιστα μη πολιτικά πρόσωπα σε μια σκληρή πολιτική αντιπαράθεση.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος κάνει λόγο για πρακτικές που αμφισβητούν τη δημοκρατική λειτουργία και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική στάση της κας Κωνσταντοπούλου συνιστά «πολιτική δυστοπία» για τη χώρα. Την κατηγορεί, παράλληλα, για εργαλειοποίηση των θεσμικών διαδικασιών με στόχο τη διάδοση τοξικού πολιτικού λόγου και ψευδών ισχυρισμών.

Ο υπουργός αναφέρεται εκτενώς και στη γενικότερη πολιτική διαδρομή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, κάνοντας λόγο για υποκρισία ως προς τη στάση της απέναντι στη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας, τα δικαιώματα των γυναικών και τη δημοκρατία. Τη χαρακτηρίζει πολιτικό με «τεκμήριο αναξιοπιστίας», υποστηρίζοντας ότι η ίδια, ενώ εμφανίζεται ως αντισυστημική, αποτελεί προϊόν και ωφελούμενη του πολιτικού συστήματος.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο επεισόδιο που σημειώθηκε στη Βουλή, όταν η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι η σύζυγός του «τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης μεταξύ των δικαστών». Ο κ. Σκέρτσος αντέδρασε έντονα, διαβάζοντας ενώπιον της επιτροπής τη διορθωτική δήλωση της «Αυγής», κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι ανακυκλώνει ψεύδη και προβαίνει σε «δολοφονία χαρακτήρα».

Η ένταση κλιμακώθηκε με εκατέρωθεν παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και υψηλούς τόνους από την πλευρά της κας Κωνσταντοπούλου, η οποία αρνήθηκε να ανακαλέσει τις δηλώσεις της. Ο υπουργός προειδοποίησε, τέλος, για νέες νομικές ενέργειες, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί τη στοχοποίηση της συζύγου του και τη διασπορά ισχυρισμών που έχουν ήδη διαψευστεί.





