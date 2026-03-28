Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα

Ζευγάρι σώθηκε από θαύμα, προκαλούνται σοβαρές ζημιές στη στέγη και στο εσωτερικό του σπιτιού

28 Μαρ. 2026 14:36
Pelop News

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Μαρτίου στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:30, ενώ ένα ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Οι ίδιοι περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, σαν να έπεσε «βόμβα», χωρίς να καταλάβουν αρχικά ότι χτυπήθηκε το σπίτι τους. Ο κεραυνός έπληξε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα και προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της.

Οι ζημιές εκτείνονται και στο εσωτερικό της κατοικίας: έσπασε τμήμα του τοίχου πάνω από το τζάκι και υπήρξε διακοπή ρεύματος. Ευτυχώς, η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού βρισκόταν λίγα εκατοστά μακριά από το σημείο του χτυπήματος, γλιτώνοντας τους κατοίκους από σοβαρό τραυματισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Η οικογένεια προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ της νύχτας.

Πληροφορίες από prevezatoday.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:47 Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή προχωράμε τα ρολόγια μπροστά μια ώρα
14:36 Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα
14:26 Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του
14:17 Κυβερνοαπειλή σε iPhone και iPad: Διέρρευσαν τα εργαλεία hacking Coruna και DarkSword
14:05 Ζόζεφιν: «Ο Νίνο είναι ο άντρας της ζωής μου» – Αποκάλυψε πώς επανασυνδέθηκαν
13:55 Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη
13:45 Σεισμική δραστηριότητα στο Άγιον Όρος: «Επιστημονικός γρίφος» και έλεγχος των μονών
13:34 Patras Half Marathon: Ρεκόρ συμμετοχών και υψηλές προσδοκίες
13:23 Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε το ναρκωτικό σίσα σε κελί – Συνελήφθη 29χρονος κρατούμενος
13:14 Σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου» – 7 δύτες ψάχνουν
13:06 Πάτρα: Εργασίες στο πάρκινγκ του Αγίου Διονυσίου
12:56 Δεύτερη ημέρα εργασιών στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κρίσιμες ομιλίες και συζητήσεις ΖΩΝΤΑΝΑ
12:45 Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ στο Μαρτίνο – Πήραν χρήματα και διέφυγαν
12:35 Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο στο Ακταίο – ΙΧ καρφώθηκε σε τοίχο, τραυματίας ο οδηγός
12:29 Σοκ στην Πάτρα: Νεκρός 38χρονος άνδρας στο σπίτι του
12:24 Ο ΙΟΠ φέρνει μεγάλη διοργάνωση και 1500 ελεύσεις στην Πάτρα
12:17 Δίκη Τεμπών – Ο Φλωρίδης απαντά στην Καρυστιανού: Στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων
12:15 Ο Προμηθέας μάχεται στην Πυλαία -Στην αποστολή και ο Χάμοντς
12:11 Σάββατο αντί Κυριακής το παιχνίδι Προμηθέας-Παναθηναϊκός – Τι ισχύει με τα εισιτήρια
12:09 Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 – Δεν εξετάζονται πρόωρες κάλπες»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ