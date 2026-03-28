Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα
Ζευγάρι σώθηκε από θαύμα, προκαλούνται σοβαρές ζημιές στη στέγη και στο εσωτερικό του σπιτιού
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Μαρτίου στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.
Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:30, ενώ ένα ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Οι ίδιοι περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, σαν να έπεσε «βόμβα», χωρίς να καταλάβουν αρχικά ότι χτυπήθηκε το σπίτι τους. Ο κεραυνός έπληξε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα και προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της.
Οι ζημιές εκτείνονται και στο εσωτερικό της κατοικίας: έσπασε τμήμα του τοίχου πάνω από το τζάκι και υπήρξε διακοπή ρεύματος. Ευτυχώς, η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού βρισκόταν λίγα εκατοστά μακριά από το σημείο του χτυπήματος, γλιτώνοντας τους κατοίκους από σοβαρό τραυματισμό.
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Η οικογένεια προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ της νύχτας.
Πληροφορίες από prevezatoday.gr.
