Σκηνές τρόμου στην Πρέβεζα: Κεραυνός χτύπησε σπίτι τα ξημερώματα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 28 Μαρτίου στην Πρέβεζα, όταν κεραυνός έπληξε κατοικία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 03:30, ενώ ένα ζευγάρι κοιμόταν ανυποψίαστο. Οι ίδιοι περιέγραψαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο, σαν να έπεσε «βόμβα», χωρίς να καταλάβουν αρχικά ότι χτυπήθηκε το σπίτι τους. Ο κεραυνός έπληξε τη στέγη, ανοίγοντας τρύπα και προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της.

Οι ζημιές εκτείνονται και στο εσωτερικό της κατοικίας: έσπασε τμήμα του τοίχου πάνω από το τζάκι και υπήρξε διακοπή ρεύματος. Ευτυχώς, η κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού βρισκόταν λίγα εκατοστά μακριά από το σημείο του χτυπήματος, γλιτώνοντας τους κατοίκους από σοβαρό τραυματισμό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των ηλεκτρικών συσκευών, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της καταστροφής. Η οικογένεια προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από το σοκ της νύχτας.

Πληροφορίες από prevezatoday.gr.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



