Σκληρό «πόκερ»: Ο Ζελένσκι είπε το «ναι», αλλά δεν πάει Κωνσταντινούπολη!

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη μία είπε το «ναι» στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, αλλά από την άλλη ξεκαθάρισε ότι δεν θα παέι ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη τονίζοντας ότι αποφάσισε να στείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου (επικεφαλής θα είναι ο υπουργός Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ) παρά το γεγονός ότι η Ρωσία έστειλε εκεί αντιπροσωπεία χαμηλότερου επιπέδου «από σεβασμό» προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

«Παρά το σχετικά χαμηλό επίπεδο της ρωσικής αντιπροσωπείας, από σεβασμό προς τον Πρόεδρο Τραμπ, από σεβασμό προς το υψηλό επίπεδο της τουρκικής αντιπροσωπείας και προς τον Πρόεδρο Ερντογάν, θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε τουλάχιστον τα πρώτα βήματα προς μια κατάπαυση του πυρός, γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω την αντιπροσωπεία μας στην Κωνσταντινούπολη τώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι.

I had a good and productive meeting with President of Türkiye @RTErdogan in Ankara. It focused on bringing peace closer and guaranteeing security.

I thank President Erdoğan and all of Türkiye for their support of our state, and for supporting all the real steps toward a full,… pic.twitter.com/dk3lPdooJE

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2025

«Φυσικά, δεν θα είναι όλοι εκεί, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου δεν θα είναι εκεί. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία θα ηγείται από τον Υπουργό Άμυνας. Παρά το γεγονός ότι ο Ρώσος ομόλογός του δεν θα είναι εκεί», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η ομάδα του θα έχει εντολή να διαπραγματευτεί και ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η πρώτη προτεραιότητά τους.

Ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση Ερντογάν – Ζελένσκι

Παράλληλα από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη συνάντηση μεταξύ του Ερντογάν και του Προέδρου της Ουκρανίας Ζελένσκι, νωρίτερα σήμερα (15/5) το μεσημέρι.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Ερντογάν εξέφρασε την σημασία που αποδίδει η Τουρκία στη διατήρηση των διαύλων διαλόγου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας για την ταχεία εδραίωση της ειρήνης και ότι, ως οικοδεσπότης, θα χαρεί να φιλοξενήσει τους ηγέτες των δύο χωρών όταν θα είναι έτοιμοι».

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü https://t.co/l5KRpl3LsCpic.twitter.com/ZyATe4WQbi

— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 15, 2025

